Comidas “de antes” que hoy casi no aparecen en los hogares

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La gastronomía dominicana está llena de platos que marcaron generaciones, pero muchos de ellos han ido quedando en el recuerdo y ya casi no se preparan en los hogares. La modernidad, el ritmo acelerado de la vida y la influencia de nuevas tendencias culinarias han desplazado recetas que antes eran habituales en la mesa familiar.

Entre esas comidas destacan el chenchén de maíz, preparado con leche y coco, que era un clásico en las zonas rurales; el moro de guandules con coco, símbolo de la cocina criolla que hoy se consume más en ocasiones especiales que en la vida diaria; y el asopao de longaniza, un plato fuerte que reunía a las familias en torno a la mesa. También han perdido presencia el dulce de leche cortada, el majarete de maíz tierno y las arepas horneadas, que eran parte de las meriendas tradicionales.

Aunque estas recetas no han desaparecido del todo, pero se han relegado a celebraciones, fiestas patronales o restaurantes especializados en cocina típica. En los hogares, la rapidez y la practicidad han llevado a sustituirlas por comidas más simples o por productos industrializados.

La pérdida de estas tradiciones culinarias refleja un cambio en los hábitos alimenticios y en la dinámica social del país. Sin embargo, también abre la oportunidad de rescatar y valorar estos platos como parte del patrimonio cultural dominicano, promoviendo su preparación en escuelas, ferias gastronómicas y espacios comunitarios.