Los rostros de las víctimas del colapso en el Jet Set

Al menos 221 personas perdieron la vida y otras 189 resultaron heridas debido al colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, registrado la madrugada del 8 de abril, mientras el merenguero Rubby Pérez —quien también pereció— amenizaba una fiesta.
A continuación, te mostramos una galería de fotos con algunos de los rostros de los fallecidos:
A continuación el listado de personas fallecidas en el Jet Set, cuya identidad ha podido ser legalmente establecida:
|Número
|Nombre
|95906
|ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ
|95905
|INDIRA DISLA MÉNDEZ
|95527
|MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ
|95524
|PAULINO LORENZO LORENZO
|95637
|RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ
|95635
|LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO
|95634
|DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ
|95525
|EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN
|95688
|GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA
|94191
|NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ
|95687
|YSABEL BETANIA CABRERA
|94190
|ANDRÉS PICHARDO
|95689
|HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ
|95690
|RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA
|97551
|CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES
|97552
|MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES
|95692
|DANIEL TAVERAS POLANCO
|97553
|LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO
|95691
|SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA
|95904
|LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO
|95902
|LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN
|95822
|RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA
|95821
|NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ
|95903
|PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA
|95695
|WILNORD DENAUD (HAITIANA)
|94194
|ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS
|95696
|JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO
|95693
|MARIODA RUIZ PÉREZ
|94192
|DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ
|97601
|MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ
|94195
|CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL
|97554
|YARI
|94198
|NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA
|94199
|ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO
|95698
|LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ
|95699
|RAY LUIS JUSTO MURRAY
|97558
|PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES
|97603
|MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ
|97602
|NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS
|97604
|VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA
|95700
|ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN
|94200
|FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ
|97606
|MARTÍN POLANCO
|97605
|ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS
|97624
|ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN
|97623
|RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT
|97631
|MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO
|97632
|JUAN MANUEL SANTANA OLIVER
|97633
|AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ
|95825
|ROSELYN MARTE MORA
|97634
|GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ
|97607
|JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO
|97626
|JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO
|97637
|ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ
|95827
|FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ
|97614
|DARLENYS BATISTA MEJÍA
|97563
|STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO
|97642
|ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN
|97643
|GARBER SILVESTRE ARAUJO
|97615
|FERNANDO REYES REYES
|97616
|JOEL MANUEL SANTANA PION
|97644
|KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA
|97617
|YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO
|97619
|VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE
|97647
|RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO
|97648
|YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO
|95830
|FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA
|97622
|JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN
|95831
|GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ
|97564
|ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA
|95832
|ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA
|97565
|EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ
|97566
|LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS
|95833
|LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ
|97650
|DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO
|97567
|EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS
|95834
|GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ
|97611
|ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ
|97639
|LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ
|97559
|IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO)
|95697
|TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA
|95529
|KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ
|97625
|YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ
|97586
|ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ
|97589
|CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO
|97575
|RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ
|97590
|PAOLA MARTINA PICHARDO
|97576
|EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA
|87571
|JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO
|97572
|MARISOL LORA DE JESÚS
|97573
|AROEL NOLASCO CONTRERAS
|97646
|LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA
|97621
|YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ
|97568
|MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO
|97587
|NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA
|97588
|CLARISLENY PEGUERO CASTRO
|95526
|JOSE MANUEL MONTILLA
|95528
|RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA
|95694
|JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ
|95696
|YADIRA CUETO ALMONTE
|97601
|MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ
|97556
|BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA
|94197
|GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS
|95699
|FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ
|97630
|JUANA ISIDRA VÁZQUEZ
|97582
|AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento
|97635
|ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO
|97608
|ANTONIA IGNACIO DOUGLAS
|97629
|ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ
|97628
|ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA
|97634
|GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA
|97612
|DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA
|97652
|CATHERINE BELÉN SANTOS
|97562
|DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA
|97618
|LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN
|97620
|MELISSA MABEL TEJADA SOSA
|97649
|ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa)
|97577
|SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO
|97591
|RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO
|97702
|MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO
|97593
|ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés)
|97594
|LUIS JOSE GALAN BATISTA
|97704
|HOMERO GARCIA ASTACIO
|97595
|MANUEL ANTONIO DIAZ
|97705
|GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA
|97596
|DANIELA GOMEZ GOMEZ
|97706
|JOSE LUIS SALVI SEGURA
|97598
|LIRISET VENTURA BRITO
|97707
|ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ
|97600
|PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA
|97578
|ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ
|97709
|JESUS NIKOLAI URRACA MATOS
|97579
|YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO
|97580
|JUAN EMILIO DE LEON DE LEON
|97711
|MUTUKU SILA JAMES
|97712
|LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO
|ANDREA FLORENTINO LORENZO
|97713
|MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE
|97535
|JOSE OVIDIO MALDONADO REYES
|95736
|SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL
|97719
|JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ
|95592
|WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO
|95737
|YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA
|97721
|WILTON BAUTISTA VALDEZ
Personas identificadas y entregadas por centro médico
|XX
|OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ
|XX
|DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO