Rafael Santos Badía, hombre de bien

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El profesor Rafael Santos Badía tiene una dilatada, exitosa carrera política, gremial, legislativa y en el tren gubernamental. En todos estos papeles ha sido transparente, responsable y honesto, condiciones reconocidas hasta por sus propios adversarios partidarios. Su gestión en el Infotep ha sido la más eficiente y productiva de toda su historia.

Estamos en presencia de un dirigente político que durante más de cuatro décadas ha jugado un rol importantísimo en la democratización del país y en su paso por la izquierda dominicana dejó un legado imperecedero, librando luchas en los momentos más difíciles, incluyendo el régimen Balaguerista de los 12 años.

En estos momentos el afable y conceptuoso hombre público atraviesa por una situación engorrosa donde se ha puesto a prueba su imagen, pero su actuación ha sido tan noble y responsable que ha recibido el apoyo de muchos medios y su familia que se mantiene unida a su alrededor porque conoce las condiciones humanas y espirituales de este gladiador de mil batallas.

¡Hermano Rafael Santos, sigue volando alto, porque tus virtudes superan con creces este tropiezo!.