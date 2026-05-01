Infotep
Rafael Santos Badía, hombre de bien
El profesor Rafael Santos Badía tiene una dilatada, exitosa carrera política, gremial, legislativa y en el tren gubernamental.
El profesor Rafael Santos Badía tiene una dilatada, exitosa carrera política, gremial, legislativa y en el tren gubernamental. En todos estos papeles ha sido transparente, responsable y honesto, condiciones reconocidas hasta por sus propios adversarios partidarios. Su gestión en el Infotep ha sido la más eficiente y productiva de toda su historia.
Estamos en presencia de un dirigente político que durante más de cuatro décadas ha jugado un rol importantísimo en la democratización del país y en su paso por la izquierda dominicana dejó un legado imperecedero, librando luchas en los momentos más difíciles, incluyendo el régimen Balaguerista de los 12 años.
En estos momentos el afable y conceptuoso hombre público atraviesa por una situación engorrosa donde se ha puesto a prueba su imagen, pero su actuación ha sido tan noble y responsable que ha recibido el apoyo de muchos medios y su familia que se mantiene unida a su alrededor porque conoce las condiciones humanas y espirituales de este gladiador de mil batallas.
¡Hermano Rafael Santos, sigue volando alto, porque tus virtudes superan con creces este tropiezo!.
Opinión
Barahoneros en la revolución de abril
MIGUEL PINEDA LÓPEZ