Beneficios de la guerra en el Medio Oriente

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Si los hijos de Donald Trump tuvieran que participar en el frente de guerra contra Irán y el Líbano, en vez de lucrarse en la venta de los 25 mil millones de dólares invertidos en la compra de municiones, drones y otros instrumentos utilizados, hasta ahora en combate, seguro que no insistiera en mantener al mundo en zozobra y al borde del cataclismo económico mientras, en lo personal, disfruta de la dolce vita que le proporciona el poder.

El nivel de deterioro de la imagen de Tump ha caído tanto, arrastrando con ello a los republicanos, que desde ya un grupo de 39 congresistas de su partido han anunciado su retiro de las elecciones de medio tiempo, en noviembre, cuando se espera, según apreciaciones de medios de prensa como el New York Times, que la Cámara de

Representantes, podría pasar a los demócratas.

Mientras tanto, Donald Trump continúa persiguiendo, como si fueran delincuentes, a los trabajadores inmigrantes contra quienes acaba de firmar una orden ejecutiva que complica la solicitud de residencia, creando tensiones adicionales a las que vive una nación sometida a una terrible inflación producto de la escala alcista del costo del petróleo y sus derivados a consecuencias de su torpe guerra.