Luis Abinader sale hoy a Nueva York: lo que incluye su agenda internacional  

El presidente Luis Abinader parte esta tarde hacia Nueva York para participar en el 80.º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde desarrollará una intensa agenda internacional que incluye reuniones bilaterales, encuentros con líderes empresariales y su esperado discurso ante el pleno del organismo multilateral.
Agenda oficial
Lunes 22 de septiembre
- Cena privada con inversionistas internacionales a su llegada a Nueva York.
Martes 23 de septiembre
- Participación en la apertura del Debate General de la ONU, junto a líderes como António Guterres, Donald Trump y Luiz Inácio Lula Da Silva.
- Reuniones bilaterales con el Rey Abdalá II de Jordania y Qu Dongyu, director de la FAO.
- Encuentros con el Consejo de las Américas y el CEO de AES Global Energy, Andrés Gluski.
- Intervención en foro del Atlantic Council sobre crecimiento económico en América Latina y el Caribe.
- Recepción oficial ofrecida por el presidente de EE. UU., Donald Trump.
- Cena con empresarios iberoamericanos organizada por CEAPI y el Adam Smith Center for Economic Freedom.
Miércoles 24 de septiembre
- Participación en la Cumbre Anual de Concordia 2025, donde será entrevistado sobre democracia, seguridad y economía global.
- Reunión bilateral con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para tratar temas de interés común, incluyendo la crisis en Haití.
- Discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde expondrá la posición dominicana frente a los desafíos globales.
- Regreso al país en horas de la noche.