ROMEO llena con su poesía de “oro”el Madison Square Garden

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Y así, con la picardía y carisma que lo caracteriza “El chico de las poesías lo volvió a hacer”, y demostró delante de las más de diecinueve mil personas que se dieron cita la noche del jueves a la segunda noche de su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, por qué se ha ganado el título de “El rey de la bachata”.

Su espectáculo sin desperdicios complació desde a sus fans más nuevos hasta aquellos “aventureros” que lo siguen desde sus inicios.

Esta vez sedujo con versos de “oro” al público al interpretar las canciones más populares de su nuevo disco “Golden”, que lleva el mismo nombre de su gira, pero sin olvidar los clásicos que tanto gustan. En las tres noches de conciertos “sold out’, Romeo interpretó canciones como “Odio”, “Eres mía”, “Centavito”, “La boda”, “Infieles”, “Soberbio”, “Propuesta indecente” y muchas más.

El cantautor, quien en la primera parte del concierto lució exquisito con un atuendo en piel de pantalón negro y chaqueta del mismo color con un tono crema, se mantuvo interactuando con el público en cada momento, y entre canción y canción aprovechó para aclarar algunos puntos como que no es illuminati, ni gay ni le teme a las alturas. Esta última negación la hizo a raíz de un video que colgó en su Instagram donde se le ve bajar con mucha precaución desde la azotea de un edificio cuando grababa un video junto al cantante puertorriqueño Ozuna y muchos aseguraron que es un cobarde.

Y vaya que no le teme, ya que lo demostró en el mismo concierto cuando se atrevió, mientras interpretaba el tema “Héroe favorito” a elevarse con ayuda de unos cables a una altura considerable y más adelante, al culminar este tema, atravesó el escenario trepando a un pedestal.

Una escenografía minimalista acogió a los doce músicos que acompañaron al artista y que tocaron cada nota tal cual se escucha en sus discos, con un sonido impecable y nítido.

En una de sus interacciones, Romeo juró que todas las personas que suben al escenario en cada uno de sus conciertos lo hacen de forma espontánea y que nada de lo que pasa con ellos es planificado. Y lo quiso demostrar invitando a un chico dominicano que, según explicó, se comunicó con él vía correo electrónico porque tenía una petición que hacer y luego de subir al escenario llamó a su novia, que estaba presente y le pidió, hincado, junto a Romeo, que sea su esposa, a lo que la chica aceptó emocionada.

Sorpresas. Parte de los momentos de más éxtasis del concierto sin duda se lo llevaron las sorpresas. Wisin y Yandel aparecieron en el escenario y se robaron el show junto a ‘The King” con el tema “Noche de sexo”.

Otro momento cumbre lo protagonizó el boricua Daddy Yankee con la canción “Bella y sensual” que hacen ambos junto a Nicky Jam, pero en su lugar subió a sustituirlo un dominicano del público que se ganó un gran aplauso por su desempeño.

Cada tema fue interpretado a todo pulmón por un público que se disfrutó el concierto de principio a fin. “Hermanita”, “Imitadora”, “Llévame contigo”, “Amada mía”, “Tuyo” y “Su veneno”, entre otras, completaron el amplio repertorio.

El concierto inició a las 9:14 de la noche y terminó junto al cantante puertorriqueño Ozuna. Juntos se llevaron parte de los aplausos más intensos con el tema “Farsante” y cerraron de la mejor manera, con el éxito “Sobredosis de sexo” a las 11:42 de la noche.