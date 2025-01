Madre de Arcángel, ingresada de emergencia en hospital

La madre Arcángel, fue ingresada de emergencia en un hospital tras conocer la sentencia de 15 años de prisión domiciliaria contra Mayra Nevárez, por el accidente en el que murió Justin Santos.

Así lo informó el artista urbano a través de sus redes sociales, donde crítico la pena que la jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan impuso a Nevárez por la muerte de su hermano, al tiempo que arremetió contra la justicia de su país natal.

«Yo lo sabia que nada iba a pasar! Siempre he dicho que la justicia de Puerto Rico no vale nada! Nunca he esperado nada de ningún juez de mierda ni de su basura de sistema!», escribió en sus historias de Instagram.

Nevárez fue encontrada culpable el 12 de septiembre de de violar la Ley de Vehículos y Tránsito al manejar bajo los efectos del alcohol y de forma temeraria.