Madre joven violado dice le hacen propuesta económica

La madre de Víctor Mañón, el joven que sostiene que en sus años mozos fue violado por el exdirector del colegio donde estudió en La Vega, el sacerdote Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa, reveló ayer que este sábado le enviaron un emisario proponiéndole un acuerdo económico para que desista del proceso contra el cura y ella lo rechazó.

Bella Ilonka Arias dijo que confía en la Justicia y está esperanzada en los jueces del tribunal que llevan el caso y que no desistirá hasta ver al responsable de la desgracia de su hijo cumpliendo la condena que merece tras las rejas.

“Ayer ellos trataron de comunicarse conmigo para llegar a un arreglo económico y yo les dije a ellos que la dignidad de mi hijo no tenía precio, y que todo el daño que le hicieron ellos a mi hijo no me lo van a pagar con ningún dinero, que la dignidad de mi hijo no tiene precio”, dijo la señora Arias en entrevista para HOY.

Refirió que para apoyar al imputado vino al país desde España fray Angel Escapa presidente de la orden religiosa de Los Agustinos, a la cual pertenece el sacerdote Florenzán Ulloa, y junto a otros sacerdotes acude a las audiencias.

“Él me mandó una persona del colegio a hablar conmigo, para sentarse conmigo y llegar a un arreglo económico, pero yo no quiero dinero, no quiero hacerle daño al colegio; yo quiero seguir haciendo esfuerzos para que en este caso se haga justicia, porque si no, esto va a quedar impune por la influencia de sectores que defienden al sacerdote”, dijo la madre de la víctima.

Lamentó el poco respaldo que ha tenido de la sociedad vegana en esta batalla contra el sacerdote, incluso de los periodistas, “unos por temor y otros por presión” de sectores que apoyan al Colegio ”San Agustiano” donde estudió su hijo.

La señora Arias sostuvo que no quiere hacerle ningún daño al centro educativo, que es cierto que hay una demanda pero que su interés es que lo que le pasó a su hijo allí no continúe ocurriendo.

“Lo que yo no quiero es que a ese padre lo suelten y que después lo manden para Colombia, para España, que es lo que siempre pasa, y él siga violando a otros niños”, puntualizó diciendo la señora Arias en la entrevista que concedió a Hoy por la vía telefónica.