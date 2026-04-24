ANMEPRO otorgó un reconocimiento especial a Lupillo Rivera

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La distinción fue entregada en el marco del desayuno-conferencia “Mujeres, Estado y Empresa”, celebrado con motivo del 39 aniversario de ANMEPRO, un espacio que reunió a destacadas figuras del ámbito empresarial, social y gubernamental.

El evento contó con la participación de la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien respaldó la importancia de seguir fortaleciendo el rol de la mujer en todos los sectores productivos.

Durante el encuentro, al momento de saludar al artista, la vicepresidenta destacó el aprecio del público dominicano hacia Lupillo Rivera, señalando que es “muy querido en el país”, en un gesto cercano que evidenció su reconocimiento y conexión con la audiencia local.

Este reconocimiento resalta el apoyo constante de Rivera a iniciativas que promueven el desarrollo integral de la mujer, así como su contribución significativa al crecimiento y la sostenibilidad de ANMEPRO, organización que trabaja activamente en la formación, capacitación y fortalecimiento de mujeres líderes en el país.

Lupillo Rivera y su prometida

Durante el acto, representantes de ANMEPRO destacaron que la trayectoria de Lupillo Rivera trasciende el ámbito artístico, posicionándose como un aliado estratégico en causas sociales, especialmente aquellas orientadas a la equidad de género y el impulso del talento femenino. Su disposición para respaldar proyectos comunitarios y su cercanía con iniciativas sociales lo convierten en una figura influyente dentro y fuera de los escenarios.

En ese sentido, la presidenta de la organización, Verónica Núñez, valoró el impacto de este tipo de alianzas y expresó que el respaldo de figuras públicas comprometidas fortalece significativamente la misión institucional, permitiendo ampliar el alcance de los programas dirigidos a mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales en la República Dominicana.

Asimismo, se destacó que Lupillo Rivera continúa apostando al crecimiento conjunto en su vida personal, brindando apoyo constante a su prometida, la actriz dominicana Taina Pimentel, impulsando su desarrollo profesional y reafirmando su compromiso con una relación basada en el respeto, la admiración y el crecimiento mutuo. Este accionar refleja coherencia con los valores de empoderamiento femenino que promueve ANMEPRO.

La institución expresó su agradecimiento por la sensibilidad y el involucramiento del artista, subrayando que su apoyo representa un ejemplo inspirador para otros líderes y figuras públicas. De igual manera, reiteraron que este tipo de alianzas fortalecen el impacto de sus programas y permiten seguir generando oportunidades reales para mujeres emprendedoras en la República Dominicana.

Con este reconocimiento, ANMEPRO reafirma su compromiso de visibilizar y honrar a quienes contribuyen activamente a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible.