Jóvenes narran cómo la competencia WorldSkills les cambió sus vidas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más que una competencia, WorldSkills se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Nancy Castillo y Cristian Núñez. Ambos jóvenes, medallistas en ediciones internacionales, compartieron sus testimonios durante un conversatorio celebrado en el marco de la Asamblea General de WorldSkills Américas Punta Cana 2026, donde resaltaron cómo esta experiencia transformó sus trayectorias.

Durante el encuentro, los excompetidores coincidieron en que su paso por WorldSkills representó un desafío que marcó un antes y un después, no solo en el ámbito profesional, sino también en su crecimiento personal.

Nancy Castillo, ganadora de la medalla de plata en WorldSkills Chile 2020, en la habilidad de ciberseguridad, relató que su camino inició a los 16 años en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), motivada por un facilitador que la impulsó a participar en la competencia.

Jóvenes cuentan experiencia

Una oportunidad que cambia vidas



Castillo explicó que su formación inicial en herramientas como el paquete Office y bases de datos fue clave para desarrollar las competencias técnicas que luego fortaleció durante su preparación para WorldSkills.

“Atravesé muchos retos y desafíos, pero valió completamente la pena todo lo vivido. WorldSkills me enseñó que los límites muchas veces están en la mente y que, con disciplina y enfoque, es posible superarlos”, expresó.

Asimismo, destacó la oportunidad de interactuar con personas de diversas culturas, formar nuevas amistades y desarrollar habilidades como el trabajo bajo presión, elementos que considera determinantes en su crecimiento.

“Esa experiencia me permitió creer más en mí, descubrir de lo que soy capaz y entender que, desde la formación técnico profesional, se pueden abrir puertas a nivel internacional”, agregó.

Actualmente, forma parte del equipo del INFOTEP, donde se desempeña en el área de ciberseguridad.

Pasión que se convierte en profesión



De su lado, Cristian Núñez, medallista de bronce en WorldSkills Bogotá 2014, aseguró que su participación en la competencia redefinió su proyecto de vida.

Indicó que esta experiencia no solo fortaleció su pasión por el desarrollo de páginas web, sino que también le permitió descubrir el valor de la constancia y la mejora continua en su camino profesional.

“WorldSkills marcó un antes y un después en mi vida. Me enseñó que el esfuerzo sostenido y la dedicación abren puertas que uno no imagina”, afirmó.

Asimismo, destacó que el proceso de preparación y la exigencia de la competencia le ayudaron a desarrollar una visión más amplia de su carrera y del impacto que puede generar desde su área.

“Hoy entiendo que lo que aprendí allí no se queda en lo técnico; es una base que me impulsa a seguir creciendo, innovando y aportando valor en todo lo que hago”, agregó.

Más que habilidades técnicas



Los testimonios de ambos jóvenes evidencian que WorldSkills trasciende la formación técnica, al fomentar valores como la disciplina, la perseverancia, la resiliencia y la apertura cultural.

Estas experiencias consolidan a las competencias como plataformas de formación integral, donde el talento joven encuentra oportunidades para descubrir su potencial y proyectarse hacia escenarios globales.