“Bike Kite Fest 2026”, más que un simple evento

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Del 30 de abril al 7 de mayo del presente año, la alcaldía de Villa Vásquez y el Grupo Turístico Empresarial Cibao Atlántico y en colaboración con Los Uveros Village, celebrarán la magna actividad “Bike Kite Fest 2026”, en las inmediaciones de la Playa Buen Hombre, en el municipio de Villa Vásquez, provincia de Montecristi, el cual, más que un simple evento, es la puerta de entrada para la unidad del deporte, la música y la cultura en sentido general.

Tanto el alcalde de Villa Vásquez Jenrry Castro como el presidente del Cibao Atlántico, Rafael Danilo Guzmán (Danilito), han estado trabajando de las manos con sectores que al igual que ellos buscan el desarrollo de la zona, y que, a través de dicho evento, mostrarán una vez más al mundo las inmensas potencialidades con que cuenta la zona.

Según hemos visto y que nos ha llamado poderosamente a la atención, “Bike Kite Fest 2026”, realizará una serie de actividades, que de seguro colocarán a la zona caribeña durante los días previsto, en lo que será la capital del sano entretenimiento, ya que con una visión de dar a conocer las potencialidades de la zona, sus organizadores, tienen la “clara visión de posicionar este enclave como uno de los mejores spots del mundo para el kitesurf”, pues el mismo reunirá a atletas de élite, artistas nacionales y en donde se espera que miles de personas visiten la zona, en donde de seguro se convertirá en una experiencia sin precedentes en la región.

En un comunicado que vimos por algunos que otros medios, observamos, que “la apertura del festival estará marcada por una exigente competencia de ciclismo de 100 kilómetros, que culminará en la costa de Buen Hombre, dando paso a uno de los momentos más esperados: la competencia internacional de kitesurf en modalidad Big Air. Este segmento contará con jueces oficiales de la Global Kitesports Association, garantizando estándares de evaluación de clase mundial”.

Según nos expresó el alcalde Castro quien trabaja de las manos con Danilito Guzmán y su Consorcio Cibao Atlántico, la cobertura de los premios para las diferentes competencias que allí se darán, serán de unos 7,000 dólares para los ganadores masculino y femenino, y 3,500 dólares para la categoría junior. Entre los participantes destacan figuras internacionales como Victoria Bragnot, Lorenzo Casati, Leonardo Casati y Mikaili Sol, junto a talentos locales como Josué Suan, Joselito del Rosario, Luis Cruz y Miguel Ángel.

Este “Bike Kite Fest 2026” tiene como sagrada tarea la proyección no solo de la actividad propiamente dicha, sino que además busca dar a conocer cómo expresaremos en líneas iniciales, las potencialidades de una zona que debe ser puesta en la ruta del desarrollo que con escenarios similares se han estado potencializando en otras zonas del país.

De manera que felicitamos desde este espacio tanto al alcalde Jenrry Castro, como al presidente del Consorcio Empresarial Cibao Atlántico, el empresario Danilito Guzmán, por esta magna actividad, la cual, no tenemos la menor duda, de que será un éxito total.