Llaman a la acción en el Día Internacional de la Madre Tierra

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En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el candidato dominicano al certamen Mister Eco International, Alejandro Rodríguez, hizo un llamado a la conciencia colectiva sobre la importancia de proteger el medio ambiente y asumir un compromiso activo con la sostenibilidad.

Rodríguez expresó que representar a la República Dominicana en una plataforma internacional enfocada en la defensa del entorno le ha permitido comprender que “la verdadera belleza radica en nuestras acciones y en el respeto que mostramos hacia la naturaleza”.

El joven destacó la riqueza natural del país, desde sus playas y ríos hasta sus bosques, señalando que estos recursos constituyen un patrimonio invaluable que debe ser preservado para las futuras generaciones.

“Hoy levanto mi voz para invitar a todos los dominicanos a convertirse en agentes de cambio. No se trata de acciones extraordinarias, sino de pequeños esfuerzos diarios que, en conjunto, pueden generar un impacto significativo”, afirmó.

El candidato también subrayó que el cuidado del planeta es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de toda la sociedad, especialmente de la juventud, a quienes exhortó a involucrarse activamente en iniciativas ambientales.

Finalmente, Rodríguez reiteró que su participación en Mister Eco International no solo representa una oportunidad personal, sino una plataforma para promover valores de sostenibilidad, conciencia ecológica y amor por la Tierra.