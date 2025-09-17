Maduro: Amenazas EU son un problema internacional

Caracas.- EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer, martes, que las que llamó “amenazas militares» de Estados Unidos contra su país, en referencia al despliegue de fuerzas militares en el mar Caribe por parte de Washington, son un “problema de carácter internacional».

El líder del chavismo, quien encabezó el acto de instalación del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, alertó de “una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela”, con el fin, reiteró, de forzar un “cambio de régimen” e imponer un “Gobierno títere” que satisfaga los intereses de EE.UU., país al que Maduro acusa de querer apoderarse de sus bastas reservas energéticas.

Por tanto, aseveró- “Este no es un problema nacional, este es un problema de carácter internacional». Durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), reiteró que EE.UU., de “manera inmoral”, ha sometido al país petrolero a la que describió como “una guerra multiforme y, en las últimas cinco semanas, a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral”, ante la que, según el chavista, se ha despertado un “espíritu patriótico” en la población.

“Hoy por Venezuela lo que corre es un fervor patriótico de amor profundo por el derecho que tenemos a la paz, por el derecho que tenemos a la soberanía, a la autodeterminación”, sostuvo el mandatario.

Cuba alerta.

Puedes leer: Texas investiga a más de 100 maestros por comentarios sobre Charlie Kirk

Por otro lado, el Gobierno de Cuba lanzó este martes una “alerta” a Latinoamérica ante la “amenaza” de la “avaricia imperial”. “Alerta Latinoamérica. La avaricia imperial amenaza nuestra Zona De Paz, cuando enfila sus cañoneras contra la brava nación del Libertador y de Chávez”, escribió el presidente Miguel Díaz-Canel.