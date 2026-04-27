Lo nuevo que llega a Netflix: 3 estrenos que darán de qué hablar

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Abril está por terminar, pero Netflix aún guarda varios estrenos que prometen dar de qué hablar.

Entre documentales, thrillers y comedias, la plataforma apuesta por historias intensas, giros inesperados y personajes que no pasan desapercibidos.

Aquí te dejamos tres opciones para sumarlas a tu lista:

¿Debería casarme con un asesino? (29/4/2026)

2026 | 16+ | Documental

Una historia que parece sacada de la ficción, pero es real. Esta serie sigue a una mujer que mantuvo su compromiso con un hombre acusado de asesinato, mientras reunía pruebas en su contra.

El resultado: una trama inquietante sobre amor, manipulación y justicia.

Hombre en llamas (30/4/2026)

2026 | 16+ | Intriga

Un exmiembro de las Fuerzas Especiales intenta dejar atrás su pasado, pero la violencia lo persigue. En medio de amenazas constantes, deberá proteger a una adolescente en las calles de Río de Janeiro.

Acción, tensión y una lucha por redención marcan esta historia

Envidiosa (29/4/2026)

2025 | 3 temporadas | 16+ | Comedia

Tras una ruptura a punto de cumplir los 40, Vicky se lanza a buscar el amor… pero termina encontrándose a sí misma.

Con humor y situaciones cotidianas, la serie explora relaciones, inseguridades y segundas oportunidades.