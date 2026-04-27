Pitaya: Los beneficios y cómo aprovecharla

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La fruta del dragón, también conocida como pitaya, no solo destaca por su apariencia exótica, sino también por sus beneficios para la salud.

Especialistas señalan que este alimento tropical puede contribuir al bienestar digestivo, fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a mantener un peso saludable.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la dietista Joyce Prescott explica que esta fruta, originaria de México y Sudamérica, proviene de un cactus y se ha popularizado en distintas partes del mundo por su valor nutricional.

¿Qué es la fruta del dragón?

La pitaya es una fruta tropical de forma ovalada, con cáscara rosada y escamas verdes. En su interior, contiene una pulpa blanca, roja o morada con pequeñas semillas negras.

“Es una fruta tropical que proviene de un cactus”, explica Prescott, quien añade que su sabor es dulce y ligeramente crujiente, similar al kiwi o la pera.

¿Qué aporta?

Según datos citados por Cleveland Clinic, una taza de fruta del dragón contiene aproximadamente:

103 calorías

0 gramos de grasa

5.6 gramos de fibra

27.4 gramos de carbohidratos

Esto la convierte en una opción ligera y nutritiva dentro de una dieta equilibrada.

Beneficios de la fruta del dragón

Rica en fibra

La pitaya es una excelente fuente de fibra, un nutriente clave para la salud digestiva y cardiovascular.

“La fibra puede ser beneficiosa para la salud gastrointestinal y cardiovascular”, señala Prescott. Además, contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el peso.

Favorece la salud intestinal

La fruta del dragón actúa como prebiótico, es decir, estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Esto puede mejorar la digestión y, según algunos estudios, incluso reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer de colon.

Alta en antioxidantes

Contiene compuestos como vitamina C, carotenoides y licopeno, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo.

Estos antioxidantes están asociados con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.