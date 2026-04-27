Intervención estadounidense en República Dominicana 1965: causas y consecuencias

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Revolución de Abril de 1965 y la posterior intervención militar de Estados Unidos marcaron uno de los episodios más decisivos de la historia contemporánea dominicana. El conflicto surgió tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch y la crisis política que siguió, en un contexto de Guerra Fría donde Washington temía la expansión del comunismo en el Caribe.

Causas de la intervención

Juan Bosch, electo democráticamente en 1962, promulgó la Constitución de 1963, que garantizaba libertades políticas, religiosas y sociales, además de reformas agrarias y medidas contra monopolios. Estas iniciativas beneficiaban a campesinos y trabajadores, pero generaron rechazo en sectores militares, empresariales y religiosos, que lo acusaron de comunista.

En septiembre de 1963 Bosch fue derrocado por un golpe militar encabezado por Elías Wessin y Wessin. Se instauró un triunvirato, primero presidido por Emilio de los Santos y luego por Donald Reid Cabral, caracterizado por corrupción y represión. La situación económica se deterioró, lo que provocó protestas populares y conspiraciones militares lideradas por oficiales como Rafael Tomás Fernández Domínguez.

. La situación económica se deterioró, lo que provocó protestas populares y conspiraciones militares lideradas por oficiales como Rafael Tomás Fernández Domínguez.

El 24 de abril de 1965 estalló el levantamiento constitucionalista, encabezado por Francisco Alberto Caamaño, que buscaba restaurar la Constitución de 1963 y el retorno de Bosch. Cuatro días después, el 28 de abril, Estados Unidos ordenó el desembarco de la 82ª División Aerotransportada, alegando la presencia de comunistas entre los insurgentes y el riesgo de que se repitiera en Santo Domingo el fenómeno de Cuba en 1959.

Desarrollo de la intervención

La operación militar, conocida como Power Pack, desplegó más de 12,000 soldados estadounidenses, apoyados luego por la Fuerza Interamericana de Paz. Santo Domingo se convirtió en campo de batalla entre constitucionalistas y militares leales al gobierno de facto. La intervención se prolongó hasta septiembre de 1966, cuando se retiraron las tropas y Joaquín Balaguer asumió la presidencia tras elecciones bajo fuerte influencia estadounidense.

Consecuencias

La intervención dejó miles de muertos y heridos, profundizó la polarización política y frenó el proceso democrático iniciado tras la dictadura de Trujillo. Aunque los constitucionalistas lograron reintegrarse a las Fuerzas Armadas con respeto a sus rangos, el retorno de Bosch nunca se concretó. La llegada de Balaguer al poder consolidó un orden tutelado por Washington y marcó el inicio de un largo período de hegemonía política.