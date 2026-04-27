Dominicano Reynaldo López será movido al bullpen de los Bravos de Atlanta

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El derecho Reynaldo López, quien comenzó la temporada como el segundo abridor de Atlanta, pasará al bullpen mientras el mánager de los Bravos, Walt Weiss, reorganiza su rotación para la serie contra Detroit.

Podrían venir más cambios, ya que el derecho Spencer Strider podría debutar en la temporada este fin de semana en la serie contra Colorado, tras haber comenzado la temporada en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo.

El zurdo Martín Pérez (1-1, 2.70 de efectividad) está programado para abrir el primer partido de la serie contra Detroit el martes por la noche. El novato JR Ritchie, quien ganó en su debut en las Grandes Ligas el jueves pasado en Washington, está programado para abrir el miércoles. El derecho Bryce Elder (3-1, 1.95) está programado para abrir el jueves.

Weiss dijo que espera que López (1-1, 3.74) regrese a la rotación una vez que corrija algunos fallos mecánicos en su mecánica de lanzamiento. Weiss dijo que López es relevista "por ahora".

"Lo vemos como abridor", dijo el entrenador. "Está trabajando en algunos detalles, como su mecánica de lanzamiento, y está progresando. Cuando esté en plena forma, será uno de nuestros mejores abridores. Fue nuestro segundo abridor al salir del campamento, incluso con algunos problemas al final de los entrenamientos de primavera.

"Así que lo vemos como abridor a largo plazo, pero ahora mismo está trabajando en pulir algunos aspectos. Nos ayudará desde el bullpen a corto plazo".