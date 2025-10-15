El mensaje de Donald Trump que la embajada de EE. UU. en RD compartió y que no deberías pasar por alto

Embajada de Estados Unidos en RD

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana compartió en sus redes sociales un mensaje del presidente Donald Trump respecto a lo que le pasaría a las personas que intenten ingresar ilegalmente a esa potencia norteamericana.

Nuestro mensaje es muy sencillo: si entra ilegalmente en Estados Unidos, irá a la cárcel, volverá al lugar de donde vino o quizá vaya incluso más lejos”, dice la advertencia de Trump y que fue difundida por la representación diplomática en suelo dominicano, junto a la icónica foto del mandatario estadounidense.

image 313

No es la primera vez que el presidente Trump envía al mundo ese mensaje. Recientemente, la embajada de Estados Unidos en México anunció una multa de 5.000 dólares (unos 92.300 pesos mexicanos) a quienes crucen la frontera de manera “ilegal”, una nueva medida de endurecimiento de las restricciones migratorias.

En el caso dominicano, un total de 3.581 criollos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2025, indicaron las autoridades de migración del país este domingo (12.10.2025).

De estos, «2.452 (68,47%) han sido por migración ilegal», precisó la Dirección General de Migración (DGM) en un comunicado.

«Las cifras se han ido incrementando desde que el presidente Trump, exponiendo razones de seguridad y economía, decidió endurecer su política de deportaciones de inmigrantes», agregó.

Entre los deportados también hay 553 casos por delitos relacionados con drogas, 126 por asaltos, 101 por violencia, 67 por porte ilegal de armas, 42 por delitos sexuales, 35 por homicidios, 22 por fraudes y 17 por uso de documentos falsos.

Cuándo EE.UU. comenzará a cobrar 1,000 dólares a los beneficiarios del ‘parole’ humanitario
