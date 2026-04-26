Volverán los aguaceros fuertes esta tarde en varias provincias por incidencia de vaguada

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo se registrarán aguaceros fuertes en distintas provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada combinada con los efectos del ciclo diurno.

Durante las primeras horas del día, se han observado incrementos nubosos con chubascos dispersos en provincias como Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Puerto Plata. No obstante, estas precipitaciones tenderán a disminuir en la mañana, dando paso a un cielo con nubes dispersas.

Para horas de la tarde, se prevé un aumento significativo de la nubosidad que provocará aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche. Estas condiciones afectarán provincias como Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón y San Juan.

Temperaturas

Indomet indicó que las temperaturas se mantendrán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Clima para el lunes

Para este lunes, la vaguada continuará incidiendo en el territorio nacional, generando incrementos nubosos después del mediodía con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Azua, Independencia, Baoruco y San Juan.

Durante la noche del lunes, no se descartan aguaceros y tronadas en localidades costeras del este y noreste, que podrían extenderse hasta la madrugada.

Pronóstico para el martes

En tanto, para el martes, se espera que la vaguada continúe generando algunos aguaceros en la mañana hacia zonas cercanas a las costas norte y sur, mientras que en la tarde se producirán nuevamente lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en regiones del noreste, sureste, suroeste, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las autoridades mantienen vigentes alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones urbanas.