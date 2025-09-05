Muere María Cristiana Camilo, pionera de la televisión dominicana

La pionera de la televisión dominicana, María Cristina Camilo, falleció este viernes a los 107 años de edad, confirmó el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Camilo fue la primera locutora de la República Dominicana, y vivió siendo un referente indiscutible en la historia de los medios de comunicación del país.

Cariñosamente conocida como “Maíta,” la dama también fue el primer rostro femenino en la televisión dominicana, marcando un hito al presentar el programa “Romance Campesino”, la primera serie transmitida en la televisión criolla el 1 de agosto de 1952, a través de La Voz Dominicana.

El ministro de Cultura definió a Camilo como un icono de la radio y la televisión nacional, que abrió camino con su voz, elegancia y profesionalismo a incontables mujeres en los medios de comunicación.

Durante más de medio siglo, dijo Salcedo, brilló en la radio, la televisión y los escenarios culturales, dejando una huella imborrable en el alma del pueblo dominicano.

«Tuve el privilegio de trabajar con ella y la recordaré con la alegría contagiosa que siempre nos impregnó. Maíta vivirá por siempre en nuestra memoria, nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a todo el país que hoy llora su partida», resaltó el ministro en su cuenta de X.

