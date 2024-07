Nicki Nicole estrena su primera colaboración con Saiko 

Nicki Nicole, la talentosa artista argentina que logró llevar su voz al mundo entero presenta «PERROS&GATA$» junto al reconocido cantante español Saiko, un tema con ritmos de verano para ser bailado en todos los países.

La reconocida rapera, cantante y compositora no se cansa de conquistar géneros. En esta ocasión, vuelve a lucirse en el reggaetón bajo la producción de ULI y Tatool, combinando el estilo de Saiko con el rap delicado de Nicki Nicole. Esta es la primera vez que se unen en un sencillo, y el resultado final es una letra contagiosa con un estribillo que se quedará pegado en la cabeza de quien lo escuche.

Nicki Nicole viene de ser tapa de VOGUE para México y América Latina, en donde dejó fuertes declaraciones sobre su recorrido musical y a quienes representa: “Es un orgullo poder formar parte de lo que es la música latina femenina: es histórico, y para ser honesta, me encanta poder inspirar a más mujeres”, menciona la artista en su primera portada de la reconocida revista.

La cantante atraviesa un presente digno de estudiar. Nacida en Rosario, es un fiel ejemplo de constancia y perseverancia para poder alcanzar sus sueños.

A fuerza de trabajo y esfuerzo, Nicki Nicole está por encarar su primera gira como headliner por EE.UU. incluyendo noches agotadas en la ciudad de Nueva York y Miami. Además de pisar ciudades como Los Ángeles, Dallas, Houston, San Diego y Chicago.

Si bien es su primera gira como headliner, no es la primera vez que visita Norteamérica, previamente había participado de Coachella 2022, Calibash L.A, This Ain’t No Picnic en L.A y Vibra Urbana en Miami.

Su último estreno “Ojos Verdes” sigue creciendo en los charts, con más de 55 Millones de streams totales, la cumbia de Nicki Nicole logró su quinto #1 en Billboard Argentina HOT 100. La cumbia en el caso de la artista viene de su familia, como contó en la entrevista a VOGUE “En mi casa siempre se escuchaba cumbia, por ejemplo, era algo que sonaba en la tele, todos los sábados venían los amigos de mis hermanos y ponían mucha cumbia santafesina (de donde yo soy) y también se mezclaba con la cumbia villera”. Esto explica por qué siempre que Nicki Nicole se sube a un ritmo de cumbia, rompe los charts y lleva la cumbia a sonar en todo el mundo.

Nicki Nicole cerró un 2023 memorable, obteniendo nominaciones al Latin GRAMMY® en las categorías «Mejor Álbum de Música Urbana» y «Mejor Canción de Hip Hop», así como una nominación de MTV como «Mejor Artista del Sur». Su tercer álbum de estudio, ALMA, que sigue ganando relevancia y profundidad en el ámbito musical internacional, fue elegido como uno de los Mejores 100 Álbumes del 2023 por Rolling Stone, siendo el único álbum de una artista argentina en ser reconocido en esta prestigiosa lista.

El tour de Nicki Nicole :

22 sept – Nueva York @ Irving Plaza (SOLD OUT)

25 sept – Houston TX @ House of Blues

26 sept – Dallas, TX @ House of blues

28 sept – Miami, FL @ Filmore (SOLD OUT)

1 oct – Chicago, IL @ Cermak Hall

3 oct – San Diego, CA @ House of Blues

4 oct – Los Angeles, CA @ Belasco

