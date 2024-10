Niño de nueve años salió de su casa hace 11 días y desde entonces no se sabe de su paradero

Una familia del sector Los Guandules, en La Ciénaga, vive días de angustia desde la desaparición de Wenny Reyes Louissint, un niño de nueve años, quien salió de su casa el pasado 20 de septiembre en horas de la tarde y, desde entonces, no han tenido noticias de su paradero. A pesar de que el menor solía escaparse, es la primera vez que ha estado tanto tiempo ausente.

Los familiares del niño han llevado a cabo una búsqueda exhaustiva y han recibido informes de vecinos que lo habrían visto en el parque Enriquillo junto a otros niños de mayor edad. Según su familia, Wenny tenía la costumbre de escaparse desde los cinco años, pero siempre lograban encontrarlo al poco tiempo.

El padre de Wenny relató que antes de irse de la casa, el niño le sustrajo el teléfono celular. El último contacto que tuvieron con él fue el sábado, cuando Wenny llamó a un tío y le dijo que si no lo enviaban al campo, tenía intenciones de quitarse la vida, algo que sorprendió a la familia por el inusual lenguaje. «Allá en la casa a ese niño no le falta nada», expresó su padre, desconcertado por no saber qué lo llevó a huir.

«Pasamos los días enteros buscando ese niño, no dormimos», comentó el padre con evidente desesperación, destacando la magnitud de la angustia que sienten. Aseguró que siempre ha sido un hombre trabajador y se ha esforzado por guiar a su hijo por el buen camino. Su mayor anhelo es que aparezca pronto y pueda continuar con su vida y estudios.

Aunque pusieron la denuncia ante las autoridades al día siguiente de su desaparición y la policía está buscando al menor, la familia no ha cesado en sus propios esfuerzos de búsqueda. «Ellos están buscando por su lado y nosotros por el nuestro», dijo el padre.

El padre también reveló que mantenía a Wenny bajo constante vigilancia debido al temor de que desapareciera. Relató que evitaba enviarlo a mandados y que siempre iba custodiado a la escuela. «Si iba para la escuela, yo lo enviaba con un motorista o con su hermana», explicó.

La familia sospecha que el niño está siendo influenciado por otros jóvenes. Antonia, su tía, rompió en llanto al hablar de la situación, haciendo un llamado a la sociedad para que cuiden a sus niños y alertando sobre las malas influencias.

«Él tiene una familia que lo está esperando en su casa», expresó Antonia entre lágrimas, e instó a quienes vean al niño a que llamen a sus familiares a los números 809-817-9058 o 849-353-8907.

