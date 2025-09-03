La nueva cédula de identidad tendrá los colores de la bandera dominicana

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, dio a conocer este miércoles que la nueva cédula de identidad contará con los colores de la bandera dominicana.

“Ya hablamos de la cédula amarilla, azul, marrón y ahora pasaremos a la cédula de la   bandera dominicana”, explicó.

Informó además que la foto de la tarjeta de identidad estará en “escala de grises ya que permite dificultar la manipulación y la alteración de la foto”.

Sin embargo, “eso no significa que en el padrón electoral y en el sistema la foto sea a color”.  

Otras caracteristicas de la nueva cédula

La nueva cédula de identidad y electoral de la República Dominicana será fabricada en policarbonato, impreso a láser con un diseño que garantizará mayor durabilidad y protección contra fraudes.

Además, contará con un chip y código de barras, lo que la convertirá en una cédula digital e inteligente, accesible tanto en formato físico como electrónico.

El modelo actual de cédula, hecho de plástico, ya está obsoleto, es fácilmente falsificable y tiene mayores riesgos de daños.

¿Por qué es necesario cambiar el formato? Razones legales

image 298

Es importante recordar que, en el actual plástico de la cédula de identidad y la cédula de identidad electoral, la fecha de vencimiento de estas se previó por diez años, es decir, desde 2014 al 2024, acorde a lo dispuesto en la ley; por lo cual, la JCE valorando esa realidad, inició, de forma oportuna el proceso que culminará con una renovación del actual documento de identidad.

En ese sentido, el Pleno de la JCE, en ejercicio de la atribución legal que posee y que establece el artículo 20, numeral 12 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, puede modificar, mediante resolución, el diseño, formato y contenido de la Cédula de Identidad y Electoral, y de las Cédulas de Identidad, cuya facultad es ejercida, según las necesidades propias de cada época, con lo cual queda totalmente cubierto el aspecto legal.

