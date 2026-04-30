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Con tres funciones sold out —viernes 24, sábado, 25 y domingo, 26 de abril— en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Ricardo Arjona puso punto final a su gira por Estados Unidos, “Lo que el Seco no dijo”, tras un recorrido que abarcó 36 fechas en distintas ciudades y consolidó una de las giras latinas más contundentes del año.

El cierre en Puerto Rico no fue casualidad. La isla, históricamente significativa en la trayectoria del artista, volvió a convertirse en el espacio donde la música, la memoria y la complicidad con el público encontraron un espacio para coexistir. Durante tres noches, el cantautor reafirmó esa conexión especial con una audiencia que lo ha acompañado a lo largo de generaciones y que, una vez más, respondió llenando el recinto.

La gira por Estados Unidos se caracterizó por una demanda consistente desde su anuncio, logrando sold out en la totalidad de sus fechas y sumando funciones adicionales en mercados clave como New York, Miami y San Juan, donde el artista repitió presentaciones ante la respuesta del público. En ese recorrido, también hubo momentos especiales con invitados: en New York, Arjona contó con la participación de Gaby Moreno, mientras que, en Miami, ciudad donde ofreció cinco funciones, se sumaron Oscar D'León, Ronkalunga y Elena Rose como invitados, aportando nuevos matices a un espectáculo ya cargado de narrativa y emoción.

Más allá de la magnitud del recorrido, Arjona apostó por la esencia que ha definido esta gira: un espectáculo centrado en la palabra, las historias y la cercanía. Entre relatos personales, observaciones cotidianas y momentos de humor, el artista construyó una narrativa continua donde cada canción funcionó como un capítulo compartido con el público.

El repertorio recorrió distintas etapas de su carrera, integrando temas emblemáticos como “El problema”, “Cabaret”, “Acompáñame a estar solo”, “Dime que no”, “Te conozco”, “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú”, “Asignatura pendiente” y “Mujeres”, junto a composiciones más recientes como “Gritas” y “Despacio que hay prisa”, incluidas en su más reciente producción discográfica “Seco”.

Como parte de los momentos más memorables del fin de semana en Puerto Rico, la primera noche contó con la participación sorpresa de Elvis Crespo, quien se unió a Arjona en el escenario para cantar “Suavemente”, provocando uno de los picos de energía más altos del espectáculo. El sábado, el escenario abrió espacio a una nueva voz con la invitación a Chatelle, joven artista puertorriqueña descubierta por Ricardo Arjona y su equipo a través de redes sociales, quien interpretó junto a él “Fuiste tú” en un momento cargado de emoción. El domingo, como broche de oro, la participación de Gilberto Santa Rosa sumó elegancia y música tropical a la última función del recorrido.

El cierre de la gira en Puerto Rico también reafirmó el carácter participativo de la propuesta. A través de dinámicas que integraron al público en tiempo real, Arjona mantuvo un diálogo constante con la audiencia, reforzando esa sensación de cercanía que ha sido esencia en esta etapa.

Con estas tres noches, “Lo que el Seco no dijo” concluye su capítulo en Estados Unidos y abre paso a su próxima fase en Latinoamérica, que dará inicio el 1 de mayo en Buenos Aires, donde ya cuenta con 14 funciones agotadas en el Movistar Arena.

El paso de Ricardo Arjona por Puerto Rico no solo representó el final de un recorrido, sino también la reafirmación de un vínculo que trasciende escenarios. En un formato que privilegia la honestidad artística sobre el exceso, el cantautor cerró un ciclo recordando que, más allá del espectáculo, lo que permanece es la historia compartida entre el artista y su público.