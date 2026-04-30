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Transición energética

Interrupción de servicio eléctrico en varias comunidades de Santiago por mantenimiento de ETED

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y clientes impactados

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que este jueves 30 de abril estará realizando trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras por deterioro en la línea de transmisión de 69 kV CZFI Santiago – SAJOMA, en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Durante estos trabajos, será interrumpido el servicio eléctrico en las siguientes comunidades de la provincia de Santiago: Sajoma, Herradura, Barrio Los Billeteros, Las Aromas, Barrio Nuevo, El Flumen, Hato del Yaque, Villa Rosa, Cerro del Yaque, Villa Progreso, Los Guandules, Las Colinas y Los Girasoles. Asimismo, las empresas: Envases Antillanos, Ferretería Ochoa (Las Charcas), Artículos de Piel Los Favoritos, Acero Cibao, Pimco y Baltimore Dominicana.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y clientes impactados, reiterando que estas labores son fundamentales para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico y continuar impulsando a la ETED como un actor clave en la transición energética y digital del país, garantizando redes más seguras, modernas y preparadas para el futuro.

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