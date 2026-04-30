Inauguran parque inclusivo y accesible en Solimar

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Carolina Mejía llevó alegría y bienestar a la comunidad con la entrega del remozado parque Urbanización Solimar, el cual forma parte de los 215 espacios de recreación y esparcimiento para las familias que ha recuperado durante su gestión en todo el Distrito Nacional.

Mejía agradeció a los comunitarios y juntas de vecinos del sector por hacer de cada recuperación de espacio un trabajo mancomunado con el equipo de la alcaldía, indicando que esa unión es la que permitirá que todo permanezca en orden, limpieza y buen estado.

La ejecutiva municipal apuntó que para convivir y disfrutar en este parque, lo primero es saber que todos tienen la misma responsabilidad de cumplir las reglas porque sin ellas no hay sana ni pacífica convivencia.

“Al llegar me sentí tan honrada de poder trabajar por la recuperación de espacios para nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes que necesitan área deportiva y de recreación, este sector tiene la gran bendición de contar con un espacio que ya pudimos reconstruir”, manifestó Mejía.

Además, Carolina resaltó que es un gran privilegio tener la oportunidad de trabajar para construir espacios seguros orientados y dirigidos a la familia, pensado en el bienestar de la gente.

La presidenta de la Junta de Vecinos Solimar, Yissel Margarita López, en sus palabras de agradecimiento indicó lo feliz que se siente la comunidad al ser escuchada, luego de años sin poder aprovechar esta área.

“Con el corazón lleno de gratitud, para recibir este espacio, durante mucho tiempo era un terreno que estábamos desaprovechando, pero hoy gracias a Dios, la visión, tenacidad y compromiso inquebrantable de la alcaldesa Carolina este escenario ha cambiado”, expresó López.

Reconocimiento comunitario

Durante el acto, la Junta de Vecinos Solimar reconoció a la alcaldesa Carolina Mejía por el arduo trabajo que ha venido realizando no solo en referido sector, sino en todo el Distrito Nacional.

Asimismo, el liderazgo comunitario entregó reconocimientos por el esfuerzo del equipo de la alcaldía a la directora de Innovación y Proyectos Especiales, Yolanda de la Rosa; directora de Gestión Ambiental, Milagros Mercedes; director Administrativo Concejo de Regidores, Raudy Vargas; y el coordinador de Innovación, Robert Pérez.

Renovación integral del espacio



En el sector Solimar, específicamente en la calle Caracoles donde está ubicado este parque, los ciudadanos de todas las edades podrán darse cita para ejercitarse, recrearse y compartir en un ambiente seguro, limpio y fresco.

Cuenta con 1,400 metros de grama y sustrato; un área de picnic y sus bancos donde amigos, vecinos y familiares podrán reunirse; área de ejercicio con maquinarias modernas y cancha de baloncesto; y área infantil para que los pequeños de la casa se puedan recrear en un ambiente natural al ser adornado con 20 árboles que forman parte de Plan de Arbolado Urbano Distrito Nacional y la poda de los ya existentes.

La pintura de todo el entorno y los murales coloridos embellecen el lugar ofreciendo una vista única para pasear por los caminos internos debidamente iluminados con luces LED en todos los alrededores y en la nueva cancha deportiva, una verja en malla galvanizada que garantizara la seguridad y confianza de los usuarios y rampas de acceso para que las personas con discapacidad tengan una mayor accesibilidad.