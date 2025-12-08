Algo de todo

Creado: Actualizado:

La hipopotomonstrosesquipedaliofobia es el miedo irracional a las palabras largas y complejas. Esta palabra de 36 letras fue utilizada por primera vez por el poeta romano Horacio, en el siglo I a.C., para criticar a los escritores con una predilección por las palabras largas. La poeta estadounidense, Aimée Nezheukumatathil, posiblemente asustada de su propio apellido, fue quien acuñó el término como lo conocemos.

El conocido cocktail llamado “Daiquirí”, cuya receta original es ron, azúcar y jugo de limón, fue una creación de Jennings Cox, un ingeniero de minas norteamericano y lo bautizó con el nombre del lugar donde hizo la bebida en 1898, el pueblo de Daiquirí, muy cerca de Santiago de Cuba.

El cocktail Daiquirí llegó a la capital de Cuba, y en La Habana, Constantino Ribaligua, cantinero del bar del famoso Floridita, lo popularizó. Varios años después, el almirante Lucius W. Johnson, de la marina norteamericana, introdujo el cocktail en el “Army/Navy Club”, en Washington, D.C. y a partir de ahí, se hizo mundialmente conocida.

Los actores que pusieron voces a los famosos ratones de Disney: Mickey y Minnie, fueron Russi Taylor (Minnie) y Wayne Allwine (Mickey) quienes se enamoraron en la vida real y se casaron en 1991, matrimonio que duró hasta la muerte de Allwine en 2009. Ambos fueron reconocidos como Leyendas de Disney en 2008.

La última letra añadida al alfabeto latino moderno fue la 'J', que se incorporó alrededor de 1524. Antes de eso, la 'I' se utilizaba tanto para el sonido de la 'i' como de la 'j'. La distinción entre 'I' y 'J' se generalizó gradualmente en los idiomas romances y luego se adaptó a la imprenta. El nombre “Jota” proviene del latín “Iota”, nombre de la letra griega de la que procede, la cual tenía el sonido de una i larga.

La última letra que se agregó oficialmente al alfabeto español fue la W en 1969.