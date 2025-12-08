Huawei es parte de un bosque frondoso y fértil

Creado: Actualizado:

Recientemente el científico Ding Gang, investigador del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin, publicó un documentado artículo sobre el origen de Huawei y las razones que explican su meteórico desarrollo y pujanza.

El autor precisa que el éxito de Huawei no es producto de un esfuerzo aislado, sino que es consecuencia de un entorno nacional forjado por más de 40 años de avances en ciencia y tecnología alimentados por una economía de mercado socialista que ha potenciado los avances científicos. No deriva de un “árbol” sino de un “bosque” de ciencia y tecnología.

Huawei es la compañía que más patentes registra en el mundo. En 2024 inscribió mas de 4 mil patentes. Por ello ha sido imposible detenerla.

Incansable en su actividad investigativa y de innovación Huawei acaba de presentar Flex:ai, herramienta de “software de código abierto” enfocada en elevar la eficiencia en uso de chips de IA, la que, dice el artículo, puede "crear chips de IA analógicos 1000 veces más rápidos que los de Nvidia", a pesar del bloqueo para adquirir chips especializados. Parte de la estrategia se centra en elevar la eficiencia del software. “Este enfoque sistemático, explica el artículo, abarca un ecosistema integral, que abarca desde la arquitectura de chips y los sistemas operativos hasta las comunicaciones, la nube, la empresa, los coches inteligentes y los algoritmos básicos, donde cada eslabón fortalece al conjunto”.

El doctor Ding rememora cuando en 2019 acompañó a periodistas occidentales a una entrevista al presidente de Huawei, los que, permeados por las razones de seguridad aducidas por sus gobiernos, preguntaron por los vínculos con el gobierno chino. La respuesta invitó a explorar la historia de Huawei y comprobar que la ahora poderosa compañía no surgió por decreto o política, sino que fue resultado de gran esfuerzo en ciencia y mercado. Exhortó a no hurgar en quién es Huawei, sino cómo surgió: producto de fuerte proceso inversionista y firme determinación a sobrevivir. El espacio chino la motorizó y ella cataliza el desarrollo chino.

Insistir en el “peligro” de Huawei motivado por acciones de “supuestos patrocinadores” incapacita comprender su fuerza en la competencia global. De ahí los fracasos en paralizarla. En esencia, la compañía no depende, lo ha demostrado, de suministros especializados sino de su excepcional capacidad científica y tecnológica. Quienes temen relacionarse con ella pierden gran oportunidad.