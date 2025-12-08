Presidente sobre caso Senasa: “Deben enfrentar la justicia”

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Sobre el apresamiento el pasado sábado del exdirector, altos funcionarios y personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa), el presidente Luis Abinader afirmó que “no tolera la impunidad y que cualquier funcionario o particular que afecte los intereses del Estado deberá enfrentar la justicia”.

El mandatario instruyó que Senasa se constituya en actor civil para que el Estado pueda recuperar los recursos que fueron sustraídos.

Un comunicado de la Diecom indica que la investigación realizada en el Senasa, es una muestra clara de la determinación del Gobierno de actuar sin dilaciones ante cualquier señal de irregularidad y de garantizar que no habrá casos de corrupción que no sean investigados.

Refirió que desde el inicio de su Gobierno asumió un compromiso con la transparencia y la protección de los recursos del Estado dominicano.

El mandatario sostuvo que al recibir informaciones que generaron sospechas sobre las operaciones en Senasa, ordenó “de inmediato una investigación interna para esclarecer los hechos” y que ese proceso confirmó la existencia de indicios graves de posibles actos de corrupción, por lo remitió el informe al Ministerio Público.

Envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, reiterando que mantendrá una postura de vigilancia, prevención y sanción frente a la corrupción administrativa.