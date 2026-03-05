Creado: Actualizado:

Acuerdos y justicia.- Desde que leí la noticia en el periódico me hice la pregunta, que me imagino también se hicieron, más o menos en los mismos términos, muchos de ustedes, sobre todo los que están preocupados, al igual que un servidor, por el mensaje que están enviando los acuerdos del Ministerio Público con imputados en distintos procesos que cursan en los tribunales, a tono con “el último guay” en la moda judicial, principalmente en los casos de gran corrupción. ¿Podrán los implicados en el expediente “Senasa 2.0” librarse de tener que responder por sus actos, a pesar de que se involucraron en esas acciones con plena conciencia de que estaban haciendo algo ilegal y moralmente reprochable aunque altamente rentable y beneficioso? Estoy hablando de médicos, propietarios de clínicas y negocios vinculados a los servicios de salud, así como otros profesionales de la medicina que podrían ser procesados penalmente cuando concluyan las investigaciones que realizan los fiscales en torno al fraude perpetrado en perjuicio de la ARS del Estado dominicano.

La pregunta va dirigida de manera directa al titular de la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, el locuaz Wilson Camacho, quien ofreció la información a los periodistas sobre las diligencias de algunos implicados interesados en colaborar con el Ministerio Público a cambio de una reducción de sus penas. No reveló sus nombres, lo que por ahora tal vez no sea importante. Pero ojalá no se conviertan esas colaboraciones premiadas, como teme mucha gente, en una nueva forma de garantizarle impunidad a los ladrones de la riqueza pública, siempre y cuando se disfracen de corruptos arrepentidos y su disfraz y caracterización convenzan al Ministerio Público y al juez que las avale. Camacho dirá que exagero, y tiene razón, pero a partir de lo que se ha publicado de los acuerdos que han “amarrado” (no hay otra forma de decirlo) algunos implicados en casos de megacorrupción sospecho que no puede demostrarlo.