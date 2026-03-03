Creado: Actualizado:

Novedades en la Policía.- Los que nos manteníamos a la expectativa, a la espera de que el nuevo Director de la Policía Nacional enviara algún tipo de señal, en estos primeros días de su gestión, sobre la continuidad o no de ciertas “políticas” para enfrentar la delincuencia como los intercambios de disparos o ejecuciones extrajudiciales, como prefieren llamarlos los organismos de derechos humanos, ya vimos lo suficiente con los tres “reconocidos delincuentes” que cayeron abatidos a manos de agentes policiales en su primera semana al frente de la institución. Y esa es una mala noticia para el Estado de Derecho en el que se supone vivimos, pero también para la democracia dominicana, que sigue sin superar el lastre de prácticas propias de las dictaduras mas de medio siglo después de haber decapitado la última. Pero si, con ese botón de muestra, seguiremos viendo cómo en nombre de la autoridad y la ley que representan nuestros policías aplican a discreción la pena de muerte sin juicio ni derecho a apelación, otras cosas sí parece que podrían cambiar.

Me refiero al anuncio de la Policía de que suspendió y envió al Ministerio Público a un grupo de agentes, incluidos un coronel y un capitán, implicados en la presunta sustracción de una cantidad de dinero no especificada durante una investigación que realizaban en la provincia San Cristóbal. De acuerdo estarán mis lectores en que esa clase de anuncios no se ven todos los días, y me refiero al hecho de que sea la propia institución del orden la que lo haga, que en su comunicado afirma que para preservar las garantías legales de los procesados hizo reservas de sus nombres, que no tardarán en conocerse con la investigación penal. La acción envía un mensaje claro y contundente sobre lo que podría ocurrirles a los miembros de la institución que caigan en la tentación de apropiarse de lo ajeno. Y la advertencia no admite equívocos: “cualquier conducta que esté apartada de los principios de legalidad y probidad será investigada y sancionada”. Que así sea.