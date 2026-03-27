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En los Estados Unidos hay alrededor de 3 millones de cubanos. Después de la segunda guerra mundial se produjo una lucha por dominar el mundo entre las fuerzas llamadas de izquierda y de derecha colocándose los dirigentes políticos cubanos en el sector izquierdista que encabezó la Unión Soviética donde Rusia fue proveedor de ayuda de todo género a Cuba ayudándola a colocarse en los primeros lugares de salud, deporte y educación en el mundo hasta que se corrompió el gobierno y desarrolló una dictadura de izquierda declarando la guerra contra el “imperialismo yanqui” que utilizó su poderío para aplastar al régimen cubano, poniendo en práctica un enérgico “bloqueo” para destruirlo.

Es inexplicable que desde hace 123 años Cuba tiene la base naval norteamericana de Guantánamo en su territorio convertido en una provincia y lo más asombroso es que todavía existe una cuota de alquiler permitiendo que los estadounidenses la conviertan en una cárcel para terroristas. Es por eso que he titulado este comentario como Aguantando a Guantánamo, como si ambos países tuvieran temor de tocar esa tecla.