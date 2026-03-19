Solo pelota

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En esta ocasión no hablaré de pelótica (pelota con política), sino simplemente de pelota o beisbol ya que nuestro equipo fue de los perdedores en el clásico mundial de beisbol celebrado recientemente en la ciudad de Miami en los Estados Unidos.

En los deportes se han incorporado artefactos medidores de distancias, velocidades y episodios para reevaluar cuando las diferencias son mínimas y uno de ellos son los recuadros en las cámaras y televisores que siguen los turnos de bateadores y la ubicación exacta del lanzamiento y ya existen reclamos de aficionados y personajes ligados al beisbol porque una incorrecta evaluación de un lanzamiento puede cambiar totalmente el resultado final de un partido ya que cuando un árbitro califica como un strike una evidente bola el bateador le tira a cualquier cosa para no hacer el ridículo.

Cuando a un buen lanzamiento un árbitro lo califica como malo, eso desconecta la concentración del lanzador. En el caso del final de nuestro equipo fueron varias (por no decir muchas) las pifias de los árbitros que influyeron en nuestra descalificación.