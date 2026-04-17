Los momentos más conmovedores del velatorio de Carlos Batista

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Entre palabras cargadas de afecto y recuerdos imborrables, familiares, amigos y figuras públicas despidieron este jueves al comunicador Carlos Batista Matos, quien falleció el pasado lunes.

Una de las intervenciones más emotivas fue la de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien resaltó la calidez y calidad humana del comunicador.

Carolina Mejía honras fúnebres de Carlos Batista

“Carlos nos hacía sentir a todos especiales, siempre nos dio un trato amable y cariñoso. Fue una persona positiva que dejó huellas en cada uno de nosotros”, expresó.

Mejía también aseguró que su memoria será honrada replicando su ejemplo de alegría, respeto y reconocimiento hacia los demás.

Imágenes del velatorio

Durante las honras fúnebres realizadas en el Palacio Municipal y posteriormente en el Bulevar de las Estrellas, donde su cuerpo fue expuesto, Mejía también realizó guardia de honor, sumándose a las autoridades que rindieron tributo a quien marcó generaciones en la comunicación dominicana.

La hija menor, Carla Batista, agradeció el reconocimiento brindado a su padre.

“A nuestro padre le hubiera encantado; sé que desde el cielo lo está disfrutando. Gracias de corazón por tanto cariño”, expresó.

Imágenes del velatorio

Uno de los testimonios más desgarradores fue el de su hija Karla Batista, quien describió la cercanía y complicidad que compartía con su padre.

Entre lágrimas, lo recordó como su compañero diario, su refugio emocional y el hombre que siempre encontraba la manera de hacerla sonreír, incluso en los días más difíciles.

“No hay palabras para resumir lo importante que es para mí y el vacío que deja”, confesó.

Imágenes del velatorio

El empresario artístico Luis Medrano compartió un mensaje cargado de espiritualidad y gratitud, recordando a Batista como “un auténtico ser humano, símbolo de lo bueno y honesto, siempre dispuesto a ayudar”.

En sus palabras, evocó los inicios compartidos y definió su amistad como una bendición divina, asegurando que ahora descansa en la gloria.

Imágenes del velatorio

Días antes, la comunicadora Tamara Martínez evocó momentos íntimos y profesionales junto a Batista, recordando sus inicios en el programa “Con los famosos”.

A través de un emotivo mensaje, agradeció el apoyo constante que recibió de él, asegurando que su ausencia dejará un vacío imposible de llenar.

“Te recordaré en cada proyecto, en cada libro, en cada cumpleaños. Fuiste muy importante en mi vida”, escribió.