Alianza entre productores y consumidores: clave para precios justos y soberanía

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En un país donde más del 70 % de los alimentos que llegan a la mesa provienen de pequeños productores, resulta paradójico que estos enfrenten tantas dificultades para sobrevivir, mientras los consumidores lidian con precios cada vez más altos. Esta contradicción revela una verdad: el sistema de comercialización debe ser repensado, y la alianza entre productores y consumidores surge como una solución estratégica y necesaria.

Los pequeños agricultores son el corazón de la producción alimentaria. Sin embargo, están atrapados en cadenas de intermediación que reducen de forma significativa sus ganancias. En muchos casos, el precio que reciben por sus productos apenas cubre los costos de producción, mientras el consumidor final paga mucho más. Esta distorsión no solo es injusta, también debilita la sostenibilidad del sistema alimentario.

Ante esta realidad, construir alianzas directas entre productores y consumidores permite acortar la cadena, transparentar los precios y generar relaciones de confianza. Cuando el consumidor conoce el origen de lo que consume, valora más el producto y comprende el esfuerzo que implica producirlo. A su vez, el productor recibe una retribución más justa, lo que constituye un incentivo para la continuidad de su labor.

Este tipo de vínculo no es una utopía. En diversas comunidades se han desarrollado mercados locales, ferias agroecológicas y sistemas de compra directa que demuestran que es posible establecer relaciones comerciales más justas. Estas iniciativas no solo benefician económicamente a ambas partes, sino que también fortalecen el tejido social y promueven prácticas sostenibles en el tiempo.

La seguridad alimentaria, entendida como el acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos, depende en gran medida de la estabilidad y el fortalecimiento de la producción local. Pero más que eso, la soberanía alimentaria implica el derecho de los pueblos a decidir qué producen, cómo lo producen y cómo lo consumen. Sin pequeños productores fortalecidos, ese derecho se vuelve vulnerable.

Apoyar a los pequeños productores no es solo una cuestión de justicia social. Es una inversión estratégica en el futuro del país. Esto implica facilitar acceso a financiamiento, asistencia técnica, infraestructura y, sobre todo, mercados justos. Aquí es donde la alianza con los consumidores juega un papel fundamental.

El consumidor también tiene poder. Cada decisión de compra es una forma de voto silencioso que define qué tipo de sistema alimentario queremos. Optar por productos locales, de temporada y provenientes de pequeños productores es una forma acertada de impulsar cambios estructurales y favorables para el legado de las futuras generaciones.

La alianza entre productores y consumidores no solo mejora los precios. También construye un modelo más humano, más justo y resiliente. En tiempos de incertidumbre global, apostar por lo local no es retroceder. Es avanzar con una mirada estratégica.

Como isla, estamos expuestos a sufrir escasez de alimentos si dependemos en exceso de las importaciones. Producir localmente es una garantía de seguridad y soberanía alimentaria.

Como el Instituto de Estabilización de Precios fue desnaturalizado, debemos pensar en un sistema parecido, con presencia en cada provincia e integrado por productores y consumidores, para fortalecer el sentido de pertenencia y armonizar la confianza recíproca entre ambos sectores.

Repensar nuestra forma de producir y consumir alimentos es una tarea colectiva. Y en esa tarea, productores y consumidores no son actores separados, sino aliados naturales en la construcción de un futuro más justo y sostenible.