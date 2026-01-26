Antes de aprobar la Ley 64-00 Balaguer paralizó el congreso

Creado: Actualizado:

En días recientes mis amigos Paíno Abréu Collado y Osiris de León iniciaron un debate sobre la historia y protagonismos en la aprobación de la Ley 64-00, que creó una secretaría de Estado y detalló el marco regulatorio del medio ambiente y los recursos naturales del país. Como participante activo que fui en el proceso de su redacción y aprobación aporto este relato. Las propuestas de contenido que antecedieron a la ley fueron varias, pero se destacan la elaborada por la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, creada por el presidente Joaquín Balaguer, en el 1987, y coordinada por el distinguido ambientalista Dr. Antonio Thomén. Se produjo el “Proyecto de Ley Ambiental y Calidad de Vida”, en la que participaron connotados especialistas, entre ellos Idelissa Bonnelly de Calventi, Eugenio Marcano, Jiménez Lambertus, Eleuterio Martínez, Osiris de León y otros. Por su parte, el presidente Leonel Fernández creó la Comisión Coordinadora del Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente (Coseranama), en el 1998, que además de ensayar la integración del sector coordinó la formulación de una propuesta de ley general ambiental. En ella participaron profesionales reconocidos como Paíno Abréu, Omar Ramírez, Bernabé Mañón, y otros.La representación del Banco Mundial en el país se interesó en el proceso y auspició la creación de una Mesa Redonda, coordinada por Rafael Emilio Yunén, que en varias sesiones analizó y trató de consensuar las propuestas que existían para la creación de la secretaría. Hubo disenso en varios aspectos de los contenidos debatidos. La propuesta generada por Coseranama fue entregada al Congreso Nacional en junio de 1999. El órgano legislativo inició el análisis y gestionó la asistencia de la Academia de Ciencias del país, que ya había expresado lineamientos que se apartaban en varios aspectos del proyecto del gobierno. Por la academia participaron los reputados profesionales Eleuterio Martínez, Luis Carvajal y Domingo Abréu. A ese grupo asesor se unieron Ivonne Arias, Daniel Jiménez y el autor de este artículo.

Los congresistas Alfonso Fermín, Dagoberto Rodríguez Adames, Ramón Rogelio Genao y Fafa Taveras, de los más activos en armar la ley, acogieron varios de los insumos de los asesores, entre ellos, privilegiar los principios precautorios, abrir la participación de las comunidades en la gestión ambiental, la creación de un Fondo Ambiental y, principalmente, elevar a la categoría de ley la lista de las áreas protegidas existentes, creadas por decretos, y otras nuevas. La inclusión o no del artículo de las áreas protegidas creó posturas irreconciliables. Se supo que el líder del Partido Reformista, Joaquín Balaguer, en desacuerdo con las presiones que surgieron para aprobar la ley sin las áreas protegidas, instruyó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lila Alburquerque, a paralizar las labores, dejando la pieza legislativa en el limbo. La inactividad de la cámara impidió que se aprobara la ley en el tiempo programado. La secretaría no fue parte del organigrama del Gobierno que tomó posesión el 16 de agosto del 2000, sino el 18 de agosto, cuando el presidente Hipólito Mejía promulgó la ley. ¿Cómo se llegó a un acuerdo para aprobar la ley? Es parte de la historia no contada, pero tiene varios testigos. En la búsqueda de soluciones, el autor de estas líneas le presentó al ya casi presidente Hipólito Mejía, y a otros de sus colaboradores, la sugerencia de incluir el artículo de las áreas protegidas, pero denominándolo como transitorio, a la espera de una ley posterior, especializada sobre áreas protegidas. Mejía aceptó y se comunicó con Balaguer para lograr su apoyo. Después llamó a Fafa Taveras para que coordinara reuniones con los otros actores y la pieza legislativa fue aprobada. ¿Qué maniobra realizó Lila Alburquerque para cerrar la Cámara de Diputados? Ese aspecto y otros de la ley, serán parte de la revisión y ampliación que haré de mi novela histórica Madre de las Aguas, publicada en el 1999.