La bomba atómica de Israel

En el contexto de la actual guerra de EE. UU. e Israel contra Irán es apropiado referirme al armamento de Israel y explorar publicaciones que divulguen la verdad acerca de si este país tiene o no tiene arsenal nuclear. Por ello me refiero a los siguientes hechos históricos. Al terminar la segunda guerra mundial se resolvió que Palestina se dividiría en dos zonas, una árabe y otra judía. Sin embargo, sin esperar decisiones o actos subsecuentes de inmediato los judíos atacaron la zona árabe y arrasaron totalmente 500 aldeas árabes, cortaron los árboles oliveros, envenenaron pozos acuíferos y masacraron los originales habitantes árabes de esas áreas provocando un éxodo salvador de 800,000 personas. De inmediato se le pidió a Israel que permitiera el retorno de esas personas y las compensaran económicamente por sus bienes expropiados. Israel se opuso a ello y 80 años después de su salida de sus tierras propias los 800,000 movilizados y sus descendientes todavía viven humillantemente como refugiados en países vecinos. En 1948 ante esa conflictiva y explosiva situación el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, expresó que tenía la convicción de que los árabes no aceptarían esa situación sin resistirse y que Israel debería poder construir una verja de hierro para garantizar su existencia. Como eso no era posible Ben-Gurión señaló que Israel debería proveerse de armamento nuclear, lo cual pudo procurarse de la siguiente manera, visto que en 1950, Francia luchaba desesperadamente contra la descolonización y la Independencia de sus colonias del norte de África, Israel aprovechó a su favor ese contexto, cooperó batallando a favor de Francia y contra la independencia de Argelia, Túnez y Marruecos. Por eso Francia estuvo en deuda con Israel, pero esa situación se catapultó en 1956 cuando Nasser, gobernante de Egipto, nacionalizó el canal de Suez, propiedad de Francia e Inglaterra, que respondieron a esa afrenta militarmente, constituyendo una triple alianza integrada por Israel, Francia, Inglaterra. Esa triple alianza peleó contra Egipto, pero la contienda no culminó militarmente, porque Estados Unidos y Rusia ordenaron el cese de fuego. Khruschev amenazó diciendo que bombardearía París y Londres. Con esa ayuda batallando a su favor Francia correspondió dándole apoyo a Israel para desarrollar una planta nuclear en la zona Dimona que la detectaron portaaviones espía de EUA, engañosamente Israel dijo que era una planta textil. Recalcitrantes cuestionadores de EUA expresaron que varios presidentes americanos fueron tolerantes con Israel, pues aún conociendo la existencia de un proyecto de una planta nuclear de Israel no lo forzaron a firmar el tratado de no proliferación nuclear y someterlos a inspecciones obligatorias periódicamente. El presidente Eisenhower no se ocupó del asunto, pues para él lo trascendental era la Guerra Fría, estaba preocupado manejando los temas trascendentales de la guerra fría, pero Kennedy insistió ante Israel que debía permitir inspecciones de esa supuesta planta textil, ya que él concebía que la proliferación nuclear era la principal amenaza para la existencia de la humanidad. Kennedy murió en el 1963 siendo sucedido por Johnson, apoyador incondicional de Israel a quien Vendió aviones F4 Phantom, capaces de transportar armas nucleares.

El proyecto israelita prosiguió y semanas antes de la guerra de seis días de junio 1967 ya Israel tenía disponibles ojivas nucleares. La situación fue especialmente crítica cuando en 1973 Egipto y Siria atacaron sorpresivamente a Israel y lo combatieron exitosamente comenzando la guerra de Yom kippur, acorralaron las tropas israelitas que estuvieron cerca de ser derrotadas. Ante esa potencial derrota la gobernante Golda Meir ordenó preparar 13 ojivas nucleares para usarlas en ese combate en caso de Israel ser derrotado, dichas ordenes fueron interceptadas por EUA y Kissinger defendió a Israel proveyéndole inmediatamente el mayor suministro de armamento y municiones de toda la historia, determinando el triunfo de Israel y descartando la necesidad de lanzar las 13 ojivas citadas. En esa ocasión Israel estuvo dispuesto a utilizar bombas nucleares. Afortunadamente no lo hizo pues habría comenzado una guerra apocalíptica. Actualmente algunos reconocidos expertos estiman que Israel tiene 90 ojivas nucleares. Otros expertos estiman que realmente son 300 las ojivas. Israel no admite que tiene tecnología nuclear. Tampoco afirma que no tenga tecnología nuclear.