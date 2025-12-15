Buena propuesta: Cambiar autopista por tren

Creado: Actualizado:

La Fundación Ecológica Tropical plantea que, en lugar de construir la Carretera del Ámbar, para comunicar las provincias de Santiago y Puerto Plata, atravesando la importantísima Cordillera Septentrional, sería mejor instalar un tren de pasajeros y cargas, que ahorra tiempo y costos. La entidad ecologista argumenta que el impacto ambiental seria muy severo a uno de los ecosistemas más sensibles y estratégicos de la República Dominicana, que aceleraría la deforestación, fomentando el conuquismo, y provocando la fragmentación de hábitats críticos, que sustentan especies endémicas y amenazadas. Además, dañarían esenciales cuencas hidrográficas que suministran agua a numerosas comunidades. Allí existen carreteras y caminos que conectan a ambas provincias, afirman; y que los países modernos tienden al transporte masivo menos contaminante, para solucionar la problemática del tránsito. Construir las autopistas Santiago-Puerto Plata, Santiago-San Juan sería dar el tiro de gracia a nuestras insustituibles e indefensas cordilleras.