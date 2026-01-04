Creado: Actualizado:

En búsqueda del silencio que genera paz

Por: Samuel Luna

Un amigo de infancia me envió una nota que decía: “ Vivimos creyendo que el estrés es el precio del éxito, y que la ansiedad es nuestra personalidad. A menudo buscamos la paz en las vacaciones, en una copa de vino o en comprar cosas nuevas. Buscamos el silencio afuera, pero la verdadera batalla y la verdadera victoria ocurre adentro”.

Por más de 15 años he estado practicando el silencio interno y externo y déjenme decirles, ¡es lo más difícil! Es un desafío, porque estamos en una sociedad virtual y consumidora, una sociedad que nos moldea a vivir de forma “natural” en el ruido, en la rapidez, en el inmediatismo, en la gratificación social basada en los aplausos conectados con los halagos. Somos piezas de un entorno que nos empuja a tener éxitos sin importar el costo y las consecuencias. Actuamos como fragmentos de una carrera imaginaria, abstracta y existencial, una competencia mental e insaciable que nunca termina de llenar nuestro ser astillado, perforado y difícil de sellar. En esta realidad social el silencio “en y con Dios” es una respuesta para aplacar nuestras luchas y temores.

El silencio produce paz cuando nos conocemos en Dios, cuando nuestra identidad está en lo eterno y no en lo pasajero, cuando aceptamos lo simple como lo esencial, cuando percibimos el aire, el agua, el sol, los alimentos y las relaciones sanas como regalos y no como propiedad. El silencio produce paz cuando no nos produce ansiedad y temor. Como director espiritual he descubierto que muchos de nosotros manifestamos temores cuando participamos de ReKarGa (Retiros de silencio que facilito), nos cuesta estar a solas, no sabemos discernir entre soledad y estar a solas con el creador de la totalidad, del orden y de la armonía; sí, me refiero al creador del universo, del cosmos. Con frecuencia nos controla la cenofobia, el temor espiritual y psicológico a la inactividad, nos atemoriza pensar que vamos hacia una introspección que nos mostrará la realidad de nuestras vidas.

Practicar el silencio y la contemplación es la mejor meta que debemos proponernos para crecer en el 2026. Cuando practicamos la disciplina del silencio nos encontramos, nos descubrimos, nuestra vida toma más valor, ya no somos movidos por el montón, por lo presuntuoso y por actividades huecas. El silencio en Dios no es para vaciarnos, es para llenarnos de El. Ese silencio nos producirá una paz interna, nos deja satisfechos y llenos. Mahatma Gandhi expresó que la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. El silencio en Dios también aplaca la codicia, nos hace sentir lo que realmente somos.

Te invito en este 2026 a practicar el silencio, la contemplación. No acostumbro a promoverme, pero tampoco a ocultar mi vocación, por eso te invito a ser parte de ReKarGa, retiros que nos ayudan crecer de forma integral. ReKarGa nos proporciona descanso, renovación y equilibrio.