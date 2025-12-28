Cómo tener éxito en el 2026

Publicado por Samuel Luna Creado: Actualizado:

Alguien expresó que la vida es lo que nos ocurre mientras hacemos planes; es por eso, que como dominicanos debemos entender que planificar es clave, genera resultados positivos y nos ayuda a construir calidad de vida. Con frecuencia he expresado que planificar no nos diluye nuestra herencia cultural y mucho menos nuestra identidad como dominicano. La disciplina en planificar no desnaturaliza nuestras prácticas culturales, seguiremos abrazándonos efusivamente, tomándonos el cafecito caliente con las familias y los amigos, continuaremos abriendo nuestros hogares para socializar; sin embargo, lo que sí creo es que una buena planificación nos ayudaría a convertirnos en dominicanos más realizados, con menos pobreza y más seguridad ciudadana.

Cuando planificamos ejercitamos la imaginación, construimos sueños, y anhelamos la excelencia. El planificar es una especie de imaginación que la transformamos en pasos alcanzables y medibles. Como dominicanos deberíamos ejercitar la planificación en temas neurálgicos, debemos de cancelar y extirpar esa creencia supersticiosa de que el nuevo año nos traerá cosas nuevas y buenas. Debemos recordar que los procesos sociales, la misma vida y los misceláneos en nuestra existencia nos pueden arropar y dejarnos en un vacío permanente; y es precisamente ahí donde la planificación desempeña una acción redentora, protectora y alentadora. Cuando tomamos tiempo para planificar mermamos los impactos que nos producen daños y nos sentimos más útil.

Si deseamos tener calidad de vida en el 2026 debemos buscar personas que nos ayuden a construir una planificación efectiva, intencional y realista. Una buena planificación nos debe mover hacia una búsqueda leal, a descubrir nuestro propósito de vida y a preguntarnos cómo queremos vivir y terminar el año que en tres días nos dará la bienvenida, el 2026. Recordemos que para lograr esos pasos, es de suma importancia invitar personas indicadas a nuestras vidas, con el único propósito de que ellos nos ayuden y nos motiven a planificar y así obtener resultados fructíferos.

Hablando de planificación, es imperativo y de mucha importancia ver al sector político, el empresariado y religioso, en una función integradora e incluyente, que provoque una propuesta práctica, expresando la urgencia de que los partidos políticos se enfoquen menos en las personas que ellos mismos promueven y que se enfoquen más en la planificación para aumentar la calidad de vida en las familias dominicanas. Esa planificación debe ser una agenda a seguir para mejorar los ingresos, las viviendas, la educación, la salud, la cobertura boscosa y la seguridad ciudadana.

Ya debemos pasar de los deseos y de los discursos a la planificación. Un deseo es algo que uno apetece, pero la planificación analiza cada paso, buscando alcanzar pequeños resultados que juntos logren alcanzar una meta. Tener solo un simple deseo no promueve acciones concretas que reduzcan los conflictos, pero la planificación sí identifica las crisis y diseña pasos para mermar cualquier adversidad.

Te deseamos para el 2026 que planifiques de forma intencional, que vivas una vida sin prisa y que escriba tu propósito de vida.

Esto nos ayudará a cristalizar nuestra vida, el bienestar de las familias dominicanas y la institucionalidad en el Estado dominicano.