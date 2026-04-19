El capitalismo y la ética

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Vivimos en un tiempo donde el capitalismo no es solo un sistema: es el pulso que mueve nuestras calles, nuestros sueños y también nuestras contradicciones. Incluso quienes levantan la voz en favor del socialismo, quienes proclaman la desaparición de la propiedad privada y el fin de las clases sociales, terminan habitando —a veces en silencio— las mismas dinámicas que cuestionan; ellos poseen, compiten, producen, sobreviven. La teoría se disuelve en la práctica, y la realidad exige respuestas más profundas que los discursos.

Pero nuestra intención no es señalar ni dividir, no venimos a levantar trincheras entre capitalistas y socialistas. Venimos a proponer algo más difícil y más urgente: una ética, una forma de estar en el mundo, una manera de habitar el sistema sin perder el alma.

Porque si el capitalismo es el terreno donde estamos, entonces la pregunta no es si lo evitamos, sino ¿cómo lo transformamos desde dentro? ¿Cómo lo volvemos más humano? ¿Cómo generar riqueza sin erosionar la dignidad humana?

¿Cómo crecer sin aplastar?

¿Cómo ganar sin olvidar que el otro también merece florecer?

Sabemos lo que es el capitalismo, es propiedad privada, mercado, competencia, ganancia. Sabemos que su motor es el interés individual. Pero, ¿y si ese motor pudiera ser guiado por algo más alto? ¿Y si la fe, la conciencia, la compasión, pudieran sentarse en la mesa donde se toman las decisiones económicas? Imaginemos la práctica de cómo ganar y al mismo tiempo levantar, prosperar sin dejar atrás a alguien herido y destrozado.

Estas propuestas indirectas no son solo económicas; son profundamente espirituales, existenciales y antropológicas.

También nos toca preguntarnos como nación:

¿Qué papel deben jugar nuestros gobiernos?

¿Cómo se construyen políticas que no solo generen riqueza, sino que la administren con justicia y visión?

¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos en este equilibrio?

¿Y la iglesia? ¿Debe limitarse a lo espiritual o convertirse en una fuerza viva que despierte conciencia, que incomode, que forme ciudadanos más íntegros?

Un amigo psiquiatra me decía: “Este país ha crecido mucho. Mira las estructuras, los vehículos, el movimiento económico es impresionante.”

Y sí, es cierto. Hemos crecido. Pero también nos preguntábamos, casi en voz baja:

¿Ese crecimiento se siente en todos?

¿Ha llegado al alma del pueblo, al campo, a los olvidados? Sin notarlo y sin proponérnoslo respondimos la pregunta reflexiva: ¡No! ¡No ha llegado al alma del pueblo!

Y es en esa disyuntiva donde siempre pienso en aquella frase atribuida a John Wesley, que resuena como una brújula en medio de este dilema:

“Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas.” Qué poderosa simplicidad.

Ganar, pero con integridad; ahorrar, pero sin caer en la avaricia; dar, hasta que la generosidad se vuelva parte de nuestra identidad.

Si como dominicanos abrazáramos esa trilogía con honestidad, no como eslogan sino como práctica diaria, esta tierra podría convertirse en algo extraordinario. No por comparación, no por ser “la Suiza o el Singapur del Caribe”, sino por ser fiel a su mejor versión, una nación donde el progreso no excluya, donde la riqueza no divida y donde la fe no sea un discurso vacío.

Hoy, nuestro capitalismo es caótico, agresivo, herido por la corrupción y por intereses que no representan al bien común. Hemos elegido gobiernos que, en ocasiones, responden más a sectores que a la nación entera. Vivimos acelerados, como si la muerte no existiera, mientras nuestra fe, la que proclamamos, rara vez se refleja en nuestras estructuras sociales.

Pero aun así, a pesar de todo, sigo creyendo que un día —quizás más cercano de lo que pensamos— ocurrirá lo que he llamado: un milagro social. No uno mágico, sino uno construido con conciencia, con voluntad, con pequeñas decisiones correctas repetidas miles de veces.

Y ese día, cuando construyamos La Otra Cara, los olvidados dejarán de serlo y la prosperidad no será privilegio, sino experiencia compartida, la nación no solo crecerá sino que sanará de forma integral.