El código tributario y su contenido

El Código Tributario vigente, contiene cuatro leyes impositivas que son: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre de Bienes Industrializado y Servicios, Impuesto selectivo al Consumo y el Impuesto sobre Activos; como se observa, predominan los que gravan el consumo, es decir, los indirectos, en esta ocasión comentaremos el impuesto sobre la renta, por su trascendencia y porque hemos visto falencias sorprendentes entre entendidos, para esto observemos algunas partes de dicho impuesto:

En su artículo 267, se lee que se establece un impuesto anual sobre las rentas obtenidas por las personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas. En su artículo 268 y Párrafo se lee que se entiende por ingresos brutos el total de ingresos percibidos o devengados por venta y permuta de bienes y servicios y más adelante se establece que la forma de imputación para las personas físicas es por lo percibido y para las personas jurídicas es lo devengado. En el artículo 283 se lee que el concepto de rentas brutas incluye todos los ingresos brutos de cualquier fuente que se originen, ajustados teniendo en cuenta el COSTO FISCAL de los bienes vendidos.

El artículo 287 se lee: para determinar la renta neta imponible se restaran de la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla , y conservarla, por tanto no se podrá aplicar el porcentaje del impuesto a la renta bruta, salvo excepción legal.

En lo concerniente a las rentas obtenidas por los trabajadores en relación de dependencia nuestra legislación no prevé deducciones ya que los patronos cubren los gastos inherentes a la actividad realizada y en casos especiales de pagos en especie recibidos por los empleados, el impuesto debe pagarlo el Empleador no el empleado.