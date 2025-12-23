Complicada geopolítica navideña

Creado: Actualizado:

Con el resultado de las recientes elecciones en Chile, casi todos los países suramericanos que dan al Pacífico están en manos de gobiernos derechistas. Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y también El Salvador en Centroamérica. De izquierda solo quedan Uruguay, Colombia y Brasil y de extrema izquierda Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En todos esos países el electorado puede escoger entre un gobierno de derecha o de izquierda, conservador o liberal, pero, lamentablemente, en la República Dominicana es difícil saber cuál partido es de izquierda o de derecha, entre el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo, que son los que tienen posibilidades de ganar. Se votará en el 2028 por personalidades, o por su desempeño cuando fueron gobiernos.

Pero lo que sí está claro es que Estados Unidos ve a nuestro actual gobierno como muy amigo. Con la crisis de Venezuela nos visitó el secretario de Guerra norteamericano para solicitar que sus aviones pudieran ubicarse en territorio dominicano. Junto con Trinidad y Tobago y, tal vez Grenada, seremos los únicos países de la región que complacemos a Washington sobre este tema tan delicado. Me he preguntado por qué Washington decidió colocar aviones en nuestro país y no en Roosevelt Road en Puerto Rico y se me ha dicho que, en esa base, que estuvo cerrada durante muchos años y que acaba de reabrir, ya no caben los aviones bombarderos y de ataque. El aeropuerto de Trinidad y Tobago está demasiado cerca de Venezuela y podría ser blanco fácil de un rápido ataque y San Isidro tiene una pista demasiado corta.

La mayoría de los aviones militares norteamericanos en el Aeropuerto de las Américas en Punta Caucedo son aviones cisterna, cuyo papel es reabastecer con combustible a los aviones de guerra en pleno vuelo, ya que los que están en Roosevelt Road pueden llegar a Venezuela, pero no contarían con suficiente gasolina para su retorno. Ya por lo menos Jet Blue ha reportado un incidente cercano a una colisión en el Caribe con uno de esos aviones cisterna.

Complicando más la geopolítica, ya en Puerto Príncipe el 85% de su territorio está controlado por las bandas de terroristas que también llegan a lugares cercanos a nuestra frontera, como son Las Caobas, al oeste de Elías Piña y Croix de Bouquet al oeste de Jimaní. En este mes de diciembre llegó la buena noticia de que Naciones Unidas y los gobiernos norteamericano y canadiense llegaron a un acuerdo bajo el cual unos 5,000 soldados, la gran mayoría de África, irán a Haití con un financiamiento que ya aparentemente está asegurado. Sin embargo, el próximo febrero termina jurídicamente el gobierno haitiano y será muy difícil celebrar elecciones por lo que esas tropas llegarán a un país sin gobierno formal.

En fin, unas navidades y año nuevo con una geopolítica muy complicada para nuestro pobre país. De todas maneras, ¡feliz Navidad a mis lectores!