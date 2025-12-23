“Dominicana’s Got Talent” tendrá especiales de Navidad y Año Nuevo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El programa de temporada Dominicana’s Got Talent realizará dos ediciones especiales para cerrar el año 2025 con episodios especiales para Navidad, el 24 de diciembre, y Año Nuevo, el 31 de diciembre, que repasarán los actos más memorables de los semifinalistas, con un enfoque centrado en los valores y las emociones propias de la temporada.

La edición especial del 24 de diciembre incluirá una cena navideña televisada, donde se presentarán 20 actos de los semifinalistas, en un ambiente cálido y familiar.

Durante el programa, los jueces compartirán la mesa, comentarán sus experiencias y revivirán los momentos más destacados de cada presentación, generando una experiencia cercana y emotiva para la audiencia.

Asimismo, la entrega del 31 de diciembre estará enfocada en las 19 presentaciones restantes de los semifinalistas. Cada acto servirá como punto de reflexión sobre los propósitos y valores que inspiran el inicio de un nuevo año, mezclando entretenimiento con mensajes positivos para las familias dominicanas.

DGT

Además, durante estas emisiones se anunciará la posibilidad de rescatar a uno de los participantes, creando un momento de expectativa adicional para los televidentes y seguidores del programa.

Los productores de Dominicana’s Got Talent han indicado que estas ediciones especiales buscan cerrar el año de manera emotiva y memorable, conectando no solo con el espíritu de la Navidad y el Año Nuevo, sino también con la audiencia del país que ha seguido el talento dominicano a lo largo de toda la temporada.

Dominicana’s Got Talent se ha consolidado como una plataforma para reconocer y celebrar el talento del país, destacando las habilidades artísticas de sus participantes y promoviendo valores de esfuerzo, perseverancia y creatividad que inspiran a toda la familia dominicana.

Dominicana’s Got Talent se transmite los martes a las 8:00 de la noche por Color Visión.