¿Un colapso silencioso? Cómo concluye el 2025 para la salud dominicana

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El sector salud en la República Dominicana cierra el 2025 marcado por la creciente privatización de los servicios en los hospitales públicos, casos de corrupción, mayor exclusión y un aumento de las enfermedades, según afirmó el médico internista-intensivista Senén Caba.

El especialista explicó a periodistas de Hoy Digital que, durante el año —ya en su recta final—, los indicadores de salud también continuaron en niveles preocupantes: mortalidad materna persistente, mortalidad infantil elevada y medicamentos de alto costo cada vez más inaccesibles para la población.

“En fin, una población muy enferma, una gran desigualdad entre el que tiene dinero y el que no. No hay salud preventiva, aquí no se educa, no se invierte en esos renglones transversales sanitarios” Senén Caba

Senén Caba, médico internista-intensivistaDuany Núñez

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) agregó que a esta realidad se suma la carencia de servicios médicos en las zonas más distantes del país.

“Por ejemplo, yo estuve hace un mes y pico en Duvergé, y le pregunté a la médico general que estaba de turno, al mediodía, ¿qué cuántos especialistas habían de turno? Me dijo: una pediatra... en una provincia y un hospital grande. Pero usted se va a Bánica, Elías Piña, y la situación es la misma: carencial”, declaró.

Continuó: “El Gobierno pasado y este han hecho inversiones, pero ¿qué ha venido pasando? Van y los inauguran, algunos hasta los inauguran hasta tres veces, para que lo sepa la población... pero los inauguran incompletos”.

De igual forma, el doctor señaló que, ante esta situación, los más afectados son los pobres.

“Porque en la lógica de ellos (de las autoridades), la pobreza se acaba ayudando a que los pobres se terminen de morir. En su dinámica, porque si usted se lo pase al sector empresarial… es la obtención de plusvalía. Es decir, las ganancias, los dividendos. Obviamente ahí sale afectado el sector más vulnerable”, sostuvo Senén Caba.

¿Qué se debe hacer para mejorar la calidad del servicio público?

El médico considera que, para mejorar la calidad del servicio público de salud, las autoridades deben retomar el espíritu de la Ley 83-01 (que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social) —que requiere ajustes— y evitar violar el artículo 31, el cual establece que la salud debe desarrollarse en un marco de pluralidad.

“Incrementar la inversión de salud, por lo menos a un cinco por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), eso va a mejorar la accesibilidad a los servicios que se brindan en un hospital, procedimientos y medicamentos, y va a aligerar la carga. Eso le va a permitir al Estado incrementar la inversión en el sector salud, que ya es hora que la asuma desde el punto de vista público, no privado”, añadió.

Asimismo, entiende que se debe mejorar el salario de los galenos. “Sobre todo los médicos del interior del país, propiciar mejoras en la capacitación de los médicos... aquí hay un problema serio con la distribución de esos recursos humanos en el sector salud”, dijo.

Lo qué ha hecho el Gobierno

Por su parte el Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró a este medio que durante este año ha logrado un significativo avance en el plan de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, con la entrega de más de 20 hospitales con remozamientos generales, ampliaciones de Emergencias, readecuaciones de áreas y habilitación de unidades de servicio, con los que superan los 90 hospitales entregados por la actual gestión de Gobierno.

“Como resultado del plan de fortalecimiento de los hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud, que implementa la actual gestión del SNS, que encabeza el doctor Mario Lama, los hospitales han experimentado un aumento histórico en la producción de servicios en los últimos años. De enero a septiembre 2025 se ofrecieron 34,610,904 millones de servicios en las áreas: consultas externas, emergencias, pruebas de laboratorios, imágenes y cirugías, con que refleja un aumento de 8.9 % con relación al mismo período del año pasado donde el total fue de 31,771,581”, detalló la entidad.

Inversión pública

Indicó que el nivel de inversión pública en el sector salud, desde enero hasta la fecha, ronda los RD$4,817,599,631.70, distribuidos de la siguiente forma:

Productos farmacéuticos: 2,212,668,595.63

Mobiliario y equipo: 196,363,322.01

Equipo e instrumental, científico y laboratorio: 613,752,293.77

Vehículo y equipo de transporte: 84,470,660.27

Maquinaria, otros equipos y herramientas: 178,714,621.79

Bienes intangibles: 46,775,188.41

Obras y edificaciones: 1,484,854,949.82

Inversión pública en el sector salud, según el SNSFuente externa

Condiciones laborales

Además, el SNS destacó que los salarios de los médicos han sido reajustados en dos partidas, 10 % enero 2025 y 10 % julio 2025, quedando pendiente el 5 % correspondiente a enero 2026 con lo que se completará el monto del acuerdo firmado por el Gobierno.

“En materia salarial en el área de Enfermería, los avances han sido notables. En agosto del 2020, las auxiliares de Enfermería percibían un salario de RD$25,709.25, mientras que para agosto del 2025 ese monto ascendió a RD$40,370.00, con un salario proyectado de RD$42,388.50 para enero de 2026. En el caso de las licenciadas en Enfermería, el salario pasó de RD$31,713.00 en 2020 a RD$49,885.00 en agosto de 2025, con una proyección de RD$52,379.25 en enero de 2026, en cumplimiento a los acuerdos establecidos”, señaló.

Incremento de salario de enfermerasFuente externa

“En cuanto a la disponibilidad, se tienen limitaciones en algunas especialidades médicas, principalmente en localidades distintas a Santo Domingo y Santiago; sin situaciones en lo que respecta al personal de enfermería”, agregó mediante un comunicado enviado a Hoy Digital.