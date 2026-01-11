Motivación personal
No más conformismo
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Josué 1:9
Muchas personas han aprendido a sobrevivir sin motivación, aceptando una vida limitada y sin expectativas. No visualizan un futuro distinto porque creen que es inalcanzable, ya que nunca han probado algo diferente a lo que conocen.
Esta forma de pensar los lleva a considerar que las bendiciones son exclusivas de otros. Pero esta mentalidad debe ser quebrantada porque, cuando rendimos nuestro corazón a Jesús, el reino de Dios se abre delante de nosotros y tenemos la responsabilidad de caminar en pos de esa herencia.
Para vivir esta realidad es imprescindible reconocer nuestra identidad en Cristo y comprender que existe una batalla que debemos enfrentar con fe y determinación. Hemos sido llamados a tomar posesión de cada promesa porque Dios nos declaró para vivir en victoria listos para bendecir a otros.
Hoy es el día para decidir romper con la pasividad y abandonar la conformidad. El Reino se manifiesta a aquellos que lo buscan con convicción y valentía, que anhelan experimentar plenamente las maravillas de nuestro Señor.
Montserrat Bogaert