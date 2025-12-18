Creado: Actualizado:

P: ¿Sabía usted qué comían el Quijote y Sancho Panza?

R: Miguel de Cervantes recoge en su obra inmortal “El Quijote de La Mancha” todo lo que se cocinaba en los fogones españoles, especialmente en La Mancha, escenario principal de su novela.

La comida del Quijote era sencilla y tradicional: cocido (estofado de carne y verdura) y puchero (carne y legumbres cocidas); y durante sus aventuras pedía en las ventas y posadas bacalao y gazpacho (sopa fría de pan, ajo, aceite y vinagre). Disfrutaba comer bizcocho y frutas secas.

Él cenaba con salpicón, un plato humilde o un fiambre preparado con la carne que sobraba de la olla, aderezado con vinagre, pimienta y sal, acompañado de cebollas.

Además, consumía “…duelos y quebrantos (huevos fritos con chicharrón de cerdo) los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos...”.

La frugalidad del Quijote contrasta con la glotonería de Sancho, conocido por su apetito voraz y su amor por la comida.

En su alforja siempre llevaba pan y queso, diciendo que era “el mejor plato del mundo”. Prefería el cocido (estofado de carne y verduras), y disfrutaba comer tocino frito con pan y queso; su aperitivo eran las aceitunas, y merendaba cebolla y ajo crudos. Le encantaba la lobera (plato típico de la región preparado con cerdo y verdura).

Era un gran bebedor de vino, ¡tomaba uno o dos vasos después de cada comida!

El Quijote le aconsejaba: —“Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple palabra;… come poco y cena menos, pues la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago”.

Sancho fue un alumno aventajado de Don Quijote, quien decía de su escudero: —“…cuando él tiene hambre, parece algo tragón, porque come apriesa y masca a dos carrillos…, y en el tiempo que fue gobernador aprendió a comer a lo melindroso: tanto que comía con tenedor las uvas, y aun los granos de la granada”. Tú también, como Sancho, puedes cambiar.