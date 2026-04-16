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P: ¿Cómo podemos controlar los triglicéridos en sangre?

R: Los triglicéridos constituyen la mayor reserva energética del cuerpo y se almacenan en forma de grasa corporal o tejido adiposo debajo de la piel, en la cavidad abdominal y en la región glútea. Regulan la temperatura corporal y protegen nuestras vísceras contra el traumatismo. El exceso de grasa puede depositarse en los músculos afectando su función, o en las vísceras, aumentando el riesgo de diabetes. Si los triglicéridos en sangre están por encima de 150 mg/dL se pueden depositar en las paredes de las arterias (aterosclerosis), cuyo estrechando aumenta el riesgo de infarto cardíaco y derrame cerebral, asociados a obesidad y diabetes (Stanton KM y col. J Am Heart Assoc. 2022;11). Las estrategias dietéticas, la actividad física y la pérdida de peso, como primera línea de acción, pueden reducir los triglicéridos más de un 70 %. Para controlar los triglicéridos y reducir los eventos cardiovasculares el Colegio Americano del Corazón y la Asociación Americana del Corazón recomiendan una dieta rica en fibras, granos integrales, frutas y verduras, con un mínimo de 2 porciones a la semana de pescados grasos (atún, salmón, sardina); aceite de oliva, nueces, aguacate, leche descremada y carnes magras (JACC, 2026). En resumen:

1- Triglicéridos 150-499 mg/dL: Dieta baja en azúcares, carbohidratos refinados y grasas saturadas, reduciendo el alcohol.

2- Triglicéridos 500-999 mg/dL: Dieta baja en azúcares, carbohidratos refinados y grasas saturadas, eliminando el alcohol.

3- Triglicéridos 1000 mg/dL o más: Dieta muy baja en grasa total y carbohidratos refinados, eliminando azúcar y alcohol, para reducir el riesgo de pancreatitis aguda. Debe ser suplementada con vitaminas liposolubles (A, D, E, K), minerales y triglicéridos de cadena media.

4- Triglicéridos 150 mg/dL o más con sobrepeso/obesidad: Perder 5-10 % de peso con actividad física aeróbica moderada-intensa (mínimo 150 minutos por semana) y ejercicios de resistencia 2 días por semana).

5- Controlar la diabetes, la prediabetes y la resistencia a la insulina.

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