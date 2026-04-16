Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Consultorios

Consultorio de nutrición

Jimmy Barranco Ventura

Jimmy Barranco Ventura

¿Cómo podemos controlar los triglicéridos en sangre?

Los triglicéridos constituyen la mayor reserva energética del cuerpo y se almacenan en forma de grasa corporal o tejido adiposo debajo de la piel, en la cavidad abdominal y en la región glútea.

Triglicéridos en sangre

Triglicéridos en sangre

Creado:

Actualizado:

P: ¿Cómo podemos controlar los triglicéridos en sangre?

R: Los triglicéridos constituyen la mayor reserva energética del cuerpo y se almacenan en forma de grasa corporal o tejido adiposo debajo de la piel, en la cavidad abdominal y en la región glútea. Regulan la temperatura corporal y protegen nuestras vísceras contra el traumatismo. El exceso de grasa puede depositarse en los músculos afectando su función, o en las vísceras, aumentando el riesgo de diabetes. Si los triglicéridos en sangre están por encima de 150 mg/dL se pueden depositar en las paredes de las arterias (aterosclerosis), cuyo estrechando aumenta el riesgo de infarto cardíaco y derrame cerebral, asociados a obesidad y diabetes (Stanton KM y col. J Am Heart Assoc. 2022;11). Las estrategias dietéticas, la actividad física y la pérdida de peso, como primera línea de acción, pueden reducir los triglicéridos más de un 70 %. Para controlar los triglicéridos y reducir los eventos cardiovasculares el Colegio Americano del Corazón y la Asociación Americana del Corazón recomiendan una dieta rica en fibras, granos integrales, frutas y verduras, con un mínimo de 2 porciones a la semana de pescados grasos (atún, salmón, sardina); aceite de oliva, nueces, aguacate, leche descremada y carnes magras (JACC, 2026). En resumen:

1- Triglicéridos 150-499 mg/dL: Dieta baja en azúcares, carbohidratos refinados y grasas saturadas, reduciendo el alcohol.

2- Triglicéridos 500-999 mg/dL: Dieta baja en azúcares, carbohidratos refinados y grasas saturadas, eliminando el alcohol.

3- Triglicéridos 1000 mg/dL o más: Dieta muy baja en grasa total y carbohidratos refinados, eliminando azúcar y alcohol, para reducir el riesgo de pancreatitis aguda. Debe ser suplementada con vitaminas liposolubles (A, D, E, K), minerales y triglicéridos de cadena media.

4- Triglicéridos 150 mg/dL o más con sobrepeso/obesidad: Perder 5-10 % de peso con actividad física aeróbica moderada-intensa (mínimo 150 minutos por semana) y ejercicios de resistencia 2 días por semana).

5- Controlar la diabetes, la prediabetes y la resistencia a la insulina.

¡Visita al nutriólogo!

Sobre el autor
Jimmy Barranco Ventura

Jimmy Barranco Ventura

tracking