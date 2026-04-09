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P: ¿Cómo mejorar la salud cardiovascular?

R: Según las últimas de guías de la Asociación Americana del Corazón (AHA, 2026) seguir patrones dietéticos cardiosaludables desde la infancia y a lo largo de la vida ayuda a prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares. Estas dietas son ricas en frutas, vegetales, granos integrales, fuentes de proteínas saludables, aceites vegetales no tropicales y alimentos mínimamente procesados, bajas en bebidas y alimentos con mucho azúcar añadido, controladas en grasas saturadas y sal. La alimentación basada en alimentos vegetales y pobre en productos animales se asocia con menor riesgo de enfermedades coronarias. Los patrones dietéticos y el estilo de vida desde antes del embarazo se asocian con el riesgo de sufrir diabetes e hipertensión gestacional (Jarman M y col. Nutrients. 2018;10).

Recomendaciones dietéticas cardiosaludables de la AHA (Lichtenstein AH y col. Circulation. 2026;153):

1- Ajustar la ingesta y el gasto de energía para alcanzar y mantener un peso corporal saludable. El exceso de grasa corporal contribuye al desarrollo de diabetes tipo-2, hipertensión, enfermedades renales y cardiovasculares.

2- Consumir una gran cantidad y variedad de verduras y frutas.

3- Elegir alimentos a base de granos integrales en lugar de granos refinados

4-Elegir fuentes saludables de proteínas. Sustituir las carnes por fuentes de proteínas vegetales (leguminosas y nueces), consumir pescados y mariscos con regularidad; preferir los productos lácteos semidescremados o descremados; si se consumen carnes rojas preferir los cortes magros, evitar las formas procesadas y limitar el tamaño de las porciones.

5- Elegir fuentes de grasa insaturada (aceite de soya, canola y oliva) y evitar las grasas saturadas (mantequilla, manteca, manteca de cacao, aceites de coco y de palma).

6- Elegir alimentos mínimamente procesados en lugar de los ultraprocesados.

7- Minimizar el consumo de azúcares añadidos en bebidas y alimentos.

8- Elegir alimentos bajos en sodio y preparar los alimentos con poca o nada de sal.