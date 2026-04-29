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P. Profesor, ¿Es correcta la Intervención Deportiva y Recreativa del Malecón?

R. Indudablemente que sí y conveniente, como debe ser intervenida toda la costa Sur de Santo Domingo, pues ese fue el espíritu de la Ley 305-68 y que, por primera vez, fue declarado como Parque Nacional Litoral Sur, en 1968. Es decir, seis décadas después, estamos atendiendo a la visión y el propósito de un área protegida que fue concebida como la principal área recreativa, paisajística y turística de la capital dominicana.

Aunque se trata de un pequeño tramo del malecón, a penas 3.5 kilómetros de 15 que tiene el frente de mar citadino que se extiende desde la desembocadura del Río Ozama, hasta Manresa, no se puede negar que “Malecón Deportivo”, como se ha denominado la habilitación de este espacio para el uso público, es un gran paso en la vía correcta. La conveniencia de obras como ésta, realizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el apoyo del Gobierno Central, queda reflejada y reforzada con obras sililares que está haciendo el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, al aprovechar la franja costera comprendida entre Punta Torrecilla y el Puente Juan Carlos, a todo lo largo de la Avenida España.

Al tratarse de obras públicas que vienen a reforzar positivamente el paisajismo, principal valor y recurso natural paisajístico que engalana todo el litoral costero caribeño, colocado allí por la naturaleza y en vía de convertirse en el principal espacio de recreación y esparcimiento que tendrá la capital y la porción oriental del Gran Santo Domingo; instamos a las autoridades edilicias correspondientes y a los ministerios de Obras Públicas y de Turismo, a continuar con estas labores, las cuales deben extenderse desde Manresa hasta La Caleta; completando todo el ámbito natural protegido por el Parque Nacional Litoral Sur.